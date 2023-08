A Câmara de Caldas da Rainha, no distrito de Leiria, inaugura no sábado o restauro do órgão histórico da Igreja de Nossa Senhora do Pópulo com um concerto pelo organista António Duarte, foi esta terça-feira anunciado.

O restauro do órgão pelo organeiro António Simões, tendo como consultor técnico António Duarte, “contemplou a preservação da estética original do órgão e da sonoridade única do instrumento“, referiu aquele município em nota de imprensa.

O restauro é a fase final de uma empreitada mais ampla de requalificação da própria igreja, que foi iniciada em 2021 e que englobou o exterior da igreja e elementos do seu interior.

Tratou-se de investimento de meio milhão de euros, financiado por fundos comunitários.

António Duarte, professor de órgão na Escola de Música do Conservatório Nacional e organista titular da Sé Patriarcal de Lisboa, vai dar um concerto pelas 19:00 de sábado, apresentando um repertório composto por música dos séculos XVI e XVII e XVIII.

O concerto, de entrada livre, realiza-se no dia em que se comemoram os 96 anos de elevação de Caldas da Rainha a cidade, oficializada em 1927, um processo movido por cidadãos e entidades oficiais com vista ao desenvolvimento e modernização do local.

O órgão, datado de 1826, é de autoria de António Joaquim Fontanes, considerado um dos mais relevantes organeiros portugueses.

A Igreja de Nossa Senhora do Pópulo, classificada como monumento nacional desde 1910, foi construída nos finais do século XV pela ação da rainha Leonor como parte integrante do Hospital Termal.

A igreja foi projetada pelo arquiteto do Mosteiro da Batalha, Mateus Fernandes, e mantém-se esta terça-feira como um dos mais relevantes elementos associados à fundação da cidade.