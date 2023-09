Ano novo, vida “velha”. Três meses depois, Roberto Martínez, selecionador nacional, anunciava mais uma lista de convocados para compromissos de Portugal a contar para a fase de qualificação para o Campeonato da Europa de 2024, neste caso a terceira chamada, não sendo de esperar grandes novidades face ao que tem sido apresentado pelo técnico espanhol. Ainda assim, poderiam existir algumas nuances, sendo que algumas seriam certas a nível de clubes que representam (e com a Arábia Saudita a ganhar um outro peso).

Pedro Neto, extremo do Wolverhampton que na última convocatória estava concentrado com os Sub-21, volta a ser chamado ao conjunto principal, ao passo que João Cancelo e João Félix, que ainda não jogaram em 2023/24 permanecem nas escolhas. Surpresa também para a ausência de Pepe dos convocados, sendo que as ausências de Raphael Guerreiro e Renato Sanches da lista já eram esperadas por lesão. Na conferência de imprensa, Roberto Martínez justificou a ausência do central também por questões físicas.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

De recordar que Portugal lidera nesta fase o grupo J de qualificação com 12 pontos em quatro jogos, após vencer Liechtenstein (4-0), Luxemburgo (6-0), Bósnia (3-0) e Islândia (1-0), mais três do que a Bósnia e mais cinco do que Luxemburgo, primeira equipa que está fora das posições de apuramento. Agora, o conjunto nacional joga no dia 8 em Bratislava com a Eslováquia e no dia 11 com Luxemburgo no Algarve.

Os 24 convocados de Roberto Martínez para os jogos com Eslováquia e Luxemburgo