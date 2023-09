A tenista bielorrussa Aryna Sabalenka, número dois mundial, apurou-se esta quarta-feira para as meias-finais do Open dos Estados Unidos, último Grand Slam da temporada, pela terceira vez consecutiva, depois de vencer nos quartos de final a chinesa Qinwen Zheng.

Sabalenka, que vai assumir a liderança do ranking, bateu a 23.ª da hierarquia em apenas dois sets, pelos parciais de 6-1 e 6-4, num encontro que teve a duração de uma hora a 14 minutos, em Flushing Meadows, Nova Iorque.

A bielorrussa de 25 anos, que venceu o Open da Austrália este ano, está pela terceira vez consecutiva nas meias-finais do major nova-iorquino e vai procurar chegar pela primeira vez à final, enfrentando agora a vencedora do duelo entre a checa Marketa Vondrousova, nona do ranking, e a norte-americana Madison Keys, 17.ª da hierarquia.