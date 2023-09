O filho dos Pirinéus quer levar a França ao topo: Antoine Dupont, a esperança gaulesa para conquistar o Mundial de râguebi

Parece ser de loucos colocar nas costas de uma pessoa de 1,75 m e 85 quilos a esperança da conquista de um Campeonato do Mundo de râguebi. Força não é que lhe falte, ombros para carregar as expectativas do país anfitrião também não. Antoine Dupont não é dos jogadores que mais se envolve em pujantes empurrões e placagens afirmativas até porque não tem compleição para isso. Por vezes convém ser dos mais finos para passar pela malha apertada dos graúdos. Também é daqueles que não perde uma oportunidade para chutar a bola e até está habituado a imitar um dos melhores futebolistas franceses.

A seleção francesa vai tentar, a jogar em casa, vencer pela primeira vez um Mundial. Depois das frustrações de três segundos lugares e da eliminação nos quartos de final nas últimas duas edições (2015 e 2019), a imagem dos Bleus tem-se espalhado um pouco por toda a França. Antoine Dupont dá a cara num anúncio de uma marca de água. O vídeo não é propriamente original, visto que se trata de um remake de uma versão de 2000 em que o protagonista foi Zinedine Zidane. Para fazer o mesmo papel de Zizou não se pode ser menos do que uma estrela.

???? "Toujours les mêmes gestes" Volvic reproduit la pub mythique que la marque avait réalisé en 2020 avec Zinedine Zidane… cette fois c'est avec Antoine Dupont ???? Simple et efficace ! pic.twitter.com/q6PPJfXqER — Titouan Laurent (@Titouanlrt) August 31, 2023

Antoine Dupont está habituado a ser o centro das atenções. Todos os guias especializados de lançamento do Mundial o indicam como o jogador a ter em conta na seleção de França. Dan Carter, antiga estrela da modalidade, considerou-o recentemente como o melhor jogador do mundo. “Nos últimos três ou quatro anos, ele tem sido o mais forte e consistente”, considerou o neozelandês em declarações ao Le Figaro. “Fiquei um pouco nervoso por ele quando se tornou capitão, mas mostrou, com o seu caráter e personalidade, e isso afinal não o mudou nada. Ele ainda é o mesmo jogador”, continuou. “A sua calma, leitura capacidade de mudar o rumo do jogo e as suas qualidades técnicas continuam impressionantes”. É caso para dizer que é considerado o melhor jogador do mundo e também o mundo o considera o melhor jogador. A versão francesa da revista GQ colocou-o na capa na edição de janeiro.

Todo o foco mediático que está a receber não significa que Antoine Dupont goste de dar nas vistas. Afinal, o capitão da seleção francesa veio de Castelnau-Magnoac, uma localidade escondida no meio dos Pirinéus. Uma reportagem do The Guardian, que recolhe testemunhos de familiares, conta que sempre que pode, o jogador do Stade Toulousain regressa a casa. “Acho que é por isso que ele volta”, explica a prima Gaëtan Rousse ao jornal britânico. “Ele sabe que vai ver pessoas que conhece, não tem necessariamente a atenção nele como na cidade”.

Foi ali, onde o ambiente é tão familiar que existe um hotel com o nome “Dupont”, gerido até 2012 por várias gerações da família do jogador, que Antoine começou a praticar o desporto que, pelo menos por ali, é rei. “Podemos fazer outras coisas, mas todos ao meu redor, mesmo aqueles que entretanto pararam, jogaram num clube ou na escola. É um passo obrigatório”, disse à GQ o jogador que se estreou no FC Magnoac onde começou por jogar contra atletas mais velhos. Aos 15 anos, rumou Auch, onde permaneceu até 2014. Seguiu-se o Castres e, depois, o Stade Toulousain, clube que represente atualmente com 26 anos. Venceu três vezes o Top14, o escalão máximo do râguebi francês, e foi uma vez campeão europeu de clubes. Em 2021, foi eleito melhor jogador do mundo, distinção que atualmente pertence ao irlandês Josh van der Flier.

“Não suporto não ser bom”, partilhou com a GQ, analisando também o prémio individual. “É sempre difícil, como em todos os desporto coletivos, ser destacado. Esse prémio é um prazer enorme, tenho muito orgulho, mas sinto mais prazer em ganhar um título com os meus amigos do que em ganhar um troféu sozinho. E isso nunca mudará. É também por isso que praticamos desportos coletivos. É melhor erguer o troféu de campeão no Capitólio [de Toulouse], diante do público do que erguer o de melhor jogador do mundo sozinho em casa. Se ganhei esse prémio foi porque as equipas em que joguei eram fortes e os meus companheiros eram fortes. Eu não faço tudo sozinho”.

5.000 pessoas receberam a seleção nacional francesa na chegada a Rueil-Malmaison, quartel-general da equipa durante o Mundial, dias antes da estreia diante da Nova Zelândia esta sexta-feira (SportTV3, 20h15). A expectativa em torno da seleção é grande. O Presidente da República, Emmanuel Macron, ainda em Marcoussis, visitou os Bleus e deixou palavras de incentivo. “Entrem na competição com determinação. São a equipa mais bem preparada. Conto com vocês”, afirmou o governante francês. “Vocês são grandes campeões. Têm grandes individualidades”, confessou numa roda com os jogadores. “Tenho a certeza de uma coisa: vocês são a melhor equipa”.