Recluso condenado por homício que escapou da prisão na Pensilvânia apanhado após 13 dias em fuga

O fugitivo, de 34 anos, estava “armado e representava um grande perigo”, após ter roubado uma espingarda da garagem de um morador, a 32 quilómetros da área de buscas. O residente ainda tentou impedir o assalto, disparando vários tiros, mas a polícia afirmou “não haver razões para acreditar” que o preso tivesse ficado ferido.

Este tinha sido o último avistamento desde sábado e as autoridades da Pensilvânia alertaram os residentes para terem cuidado com o homem “perigoso” e “desesperado” que andava à solta.

“Os moradores devem proteger os edifícios, as propriedades e os veículos. Em caso de avistamentos ou atividades relacionadas, informem imediatamente o 911”, escreveu a polícia, numa publicação na rede social X, antigo Twitter.

Cavalcante is believed to be within a perimeter in the South Coventry Township area: Routes 23 & 100, Fairview & Nantmeal Roads, and Iron Bridge & County Park Roads. Residents should secure buildings, property and vehicles. Report sightings or related activity immediately to 911.

— PA State Police (@PAStatePolice) September 12, 2023