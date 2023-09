A perícia neurológica de Ricardo Salgado já teve seis datas e, por seis vezes, o ex-presidente do Grupo Espírito Santo não compareceu. De acordo com a SIC Notícias, três peritos (um psicólogo, um psiquiatra e um neurologista) permaneceram num gabinete do Instituto de Medicina Legal para as marcações, apontadas por ordem do Tribunal de Cascais, mas o antigo banqueiro nunca apareceu.

As primeiras três datas foram apontadas para 30 de junho, 3 e 4 de julho, altura em que Ricardo Salgado estava na Suíça, numa viagem autorizada pela justiça. Ainda à SIC, a defesa de Ricardo Salgado justificou que as mesmas foram marcadas com “muito pouca antecedência” antes da viagem.

As marcações seguintes foram feitas para os dias 17, 18 e 19 de julho, mas o Tribunal de Cascais não notificou o antigo banqueiro. O Instituto de Medicina Legal propôs então novas datas em setembro mas, segundo a SIC, o Conselho Superior de Magistratura explicou que foram comunicadas durante as férias judiciais e, como não se trata de um processo urgente, ficaram sem efeito.

A menos de um mês do julgamento do Caso EDP, cujo início está marcado para 3 de outubro, a juíza Ana Paula Rosa — que vai liderar o coletivo que irá julgar Manuel Pinho e Ricardo Salgado por crimes de corrupção — ordenou a realização de uma perícia neurológica urgente ao antigo banqueiro.

O principal objetivo do exame é avaliar o estado de desenvolvimento da doença de Alzheimer, que a defesa do antigo banqueiro tem vinda a alegar desde 2021.