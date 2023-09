Chega a Portugal esta semana, através do serviço de streaming Sky Showtime a série Poker Face, lançada no início do ano na Peacock da NBC. Criada por Rian Johnson, é uma espécie de homenagem a uma era longínqua da televisão dos anos setenta e oitenta, embora a sua ação se passe no nosso tempo.

Johnson, que realizou o controverso The Last Jedi, oitavo episódio da saga de Star Wars e acabou por não seguir com a sua trilogia anunciada nesse universo, é claramente um apaixonado pelo género do mistério e do crime. O seu primeiro filme, Brick (2005), introduziu um jovem Joseph Gordon-Levitt como um detetive de liceu num cenário noir escolar e mais recentemente reinventou o género do whodunnit com o divertido Knives Out e sua sequela, além de ter realizado alguns dos episódios mais aclamados de Breaking Bad.

Agora com Poker Face, Rian simplifica a fórmula e faz regressar o género clássico do “crime da semana” que se tornou popular em séries como Columbo e Murder, She Wrote há mais de quarenta anos. Numa altura em que os criadores sentem a necessidade de tornar as tramas cada vez mais complicadas (o que nem sempre equivale a interessantes) na tentativa de surpreender o espectador a cada final de episódio e nos manter presos para o próximo, Johnson opta pelo caminho inverso.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.