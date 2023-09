Os tenistas Francisco Cabral e Nuno Borges perderam este sábado com Alexander Erler e Lucas Miedler, permitindo à Áustria reduzir a desvantagem na eliminatória com Portugal, na corrida ao play-off de apuramento para a Taça Davis de 2024.

Cabral, maior especialista nacional e 54.º do ranking mundial de pares, e Borges, número um português e 89.º do ranking de singulares ATP, foram derrotados por Erler e Miedler, 36.º e 37.º da hierarquia da variante, em dois sets, pelos parciais de 6-7 (0-7), 6-7 (5-7), num encontro que durou uma hora e 49 minutos no piso rápido ‘indoor’ do Multiversum Schwechat, cidade austríaca a sudeste de Viena.

Após o primeiro e único duelo de pares entre Portugal e Áustria nesta última eliminatória do Grupo I Mundial, a seleção nacional mantém-se em vantagem, mas agora por 2-1, face aos triunfos de Nuno Borges e João Sousa nos respetivos encontros de singulares na sexta-feira.

Portugal precisa de apenas um ponto para se qualificar para o play-off de acesso às Finais da Taça Davis do próximo ano, tendo, para isso, de vencer um dos dois encontros que ainda terá neste derradeiro dia, o primeiro entre Nuno Borges e Dennis Novak (192.º do ranking mundial) e, depois, entre João Sousa (289.º) e Jurij Rodionov (109.º).

A equipa vencedora do duelo garantirá uma vaga no play-off de acesso às Finais da Taça Davis, ao passo que a formação derrotada vai jogar, também em 2024, os play-offs para se manter no Grupo I e evitar a despromoção.