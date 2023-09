Na app ou em loja, são duas novidades para descobrir em exclusivo nos espaços Sephora. Primeiro, a novíssima Rabbane Makeup, nascida em Paris e apostada em quatro universos: Eyephoria, Rouge, Nudes e Arts Factory, que seguem o legado de moda avant-garde da maison e se apresentam em embalagens douradas, prateadas metálicas e espelhadas. Dos looks de inspiração francesa, e fórmulas vegan (os produtos contêm até 98% de ingredientes de origem natural), para Mario Dedivanovic, o nome e o rosto ao leme da Makeup By Mario, e o mago da maquilhagem imediatamente associado a estrelas globais como Kim Kardashian e Jennifer Lopez — os seus produtos também chegam aos espaços multimarca no Colombo, CascaiShopping e Chiado.

Para colorir os lábios, a Clarins atreve-se num Jolie Rouge e a Eisenberg serve neutros cremosos afinados com os tons outonais. O campeonato dos séruns segue a todo o gás, da Nuxe à Collistar. Na Uriage, a atenção recai sobre a nova linha despigmentação. Com “zero água, zero plástico e circular” a marca espanhola Ecoalf, conhecida pelos padrões sustentáveis, lança-se com a primeira linha de wellness, do desodorizante ao creme de dia e champô. E da René Furterer à Ante Meridiem, os cabelos recebem o tratamento que merecem em época de transição.

No capítulo olfativo, muitas e variadas novidades. Na L’Objet, destaque para o lançamento de uma coleção quatro eau de parfum (Bois Sauvage, Côté Maquis, Rose Noire e Oh Mon Dieu!), com Elad Yifrach a colaborarcom o mestre perfumista Yann Vasnier que ajudou a formular cada fragrância com ingredientes naturais e biodegradáveis. Da Jo Malone à Givenchy, da Prada à Lancôme, há notas para todos os narizes — incluindo uma fragrância feita por medida para a futuras noivas, um Elie Saab Bridal inspirado em três pilares da casa de alta costura: o vestido de noiva, a cor bege e a renda

Para a casa, a coleção Maxi Wax anima a Baobab (o foco vai para as identidades olfativas do amadeirado Panya, floral Malia e picante Nyeleti) enquanto a portuguesa Castelbel reformula os típicos azulejos, e Acqua di Parma sugere uma edição limitada e a nostalgia do verão eterno.

Para repetir o sucesso da edição limitada do necéssaire Lonbali X Clinique de 2022, em setembro de 2023 as duas marcas voltam a unir forças para um novo produto exclusivo. Um co-branding que este ano se revela atrás de um peça convertível em mala a tiracolo.