"É muito difícil. Algumas pessoas vomitariam". Como Taylor Swift se prepara para três horas de concerto

Já antes de afirmar que chorava no ginásio — na letra “now I’m down bad crying at the gym”, da música Down Bad, do The Tortured Poets Department —, Taylor Swift tinha revelado ao mundo que, para poder oferecer aos fãs uma performance de mais de três horas, foi preciso uma grande preparação física, que começou muito antes da The Eras Tour arrancar. Fê-lo por si — para ser capaz de cantar e dançar ao som de 44 músicas, agora 46 — e pelos swifties. Em dezembro de 2023, quando foi distinguida como Personalidade do Ano, Taylor revelou à revista Time que queria “superservir os fãs” de forma a retribuir o esforço que fizeram para conseguirem adquirir os bilhetes para os seus concertos. Apesar de saber que esta seria a digressão mais difícil que alguma vez tinha feito — com a última, a Reputation Stadium Tour, a durar apenas meio ano — Swift queria surpreender os seguidores com um espetáculo mais longo do que aquilo que eles pudessem estar à espera. E assim foi. Há mais de um ano em tour, a artista norte-americana continua a correr o mundo e a esgotar estádios com um concerto que viaja pelos seus, agora, 11 álbuns. Pelo meio, vai treinando: “Finalmente, pela primeira vez, preparei-me fisicamente de forma correta.”

Mas, esta preparação não foi feita sozinha. Junto da cantora há uma década — surgiu na época do seu quinto álbum, 1989 —, Kirk Myers desenhou um plano de treino exclusivamente pensado para Taylor, que começou a pôr em prática seis meses antes da The Eras Tour subir ao palco do State Farm Stadium, em Glendale, no Arizona, em março de 2023. Com o objetivo de preparar a artista como se “fosse uma atleta profissional”, este treinador de celebridades tinha como foco a sua força, resistência e capacidade abdominal, fundamentais para cantar e dançar em palco, explicou em entrevista à Vogue, em abril.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

“É muito difícil, algumas pessoas provavelmente vomitariam ou teriam de se deitar no chão se treinassem como ela”, revelou Kirk Myers à revista, acrescentando que Taylor, para além de ter uma ética de trabalho “incrível”, é a pessoa mais resiliente que alguma vez conheceu.

No entanto, se Taylor Swift consegue, conseguirá toda a gente? Que treino é este que lhe permite atuar por mais de três horas, durante dias seguidos, e deixa pessoas a vomitar, mas, mesmo assim, curiosas para experimentar?