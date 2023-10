“A Bela América”

Lucas (Estevão Antunes), um pobre diabo e excelente cozinheiro que faz refeições para fora e vive com a mãe cega (Custódia Gallego) numa barraca depois de terem sido despejados, apaixona-se por América (São José Almeida), candidata populista a Presidente da República, e começa a entrar em casa dela e a deixar-lhe sofisticadas refeições preparadas, como prova do seu amor. Custa a acreditar que esta tragicomédia caricata, desengonçada e completamente inverosímil seja assinada por António Ferreira, que no início deste século, graças a filmes como Respirar (Debaixo d’Água) (2000) e Esquece Tudo o Que Te Disse (2002), parecia ser uma das novas esperanças do cinema português.

“O Exorcista: Crente”

Cinquenta anos depois da estreia do filme original de William Friedkin, que deu um valente abanão no cinema de terror que então se fazia, surge esta continuação, realizada por David Gordon Green, também responsável pelo novo ciclo da série Halloween. Um viúvo cuja filha adolescente esteve três dias desaparecida num bosque com uma colega de escola, e ao voltarem, não têm memória do que aconteceu e começam a dar sinais de possessão demoníaca, vai pedir ajuda à mãe da rapariga que há meio século protagonizou um episódio semelhante. Agora, a possessão é dupla. Ellen Burstyn repete o seu papel de O Exorcista, acompanhada por Leslie Odom Jr., Lidya Jewett e Jennifer Nettles.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

“Golpe de Sorte”

Doze anos após Meia-Noite em Paris, Woody Allen voltou à capital francesa para rodar, desta vez em francês e só com atores locais, “Golpe de Sorte”. Fanny, uma rapariga bem casada, com um confortável emprego numa grande casa leiloeira, começa a enganar o marido, um investidor de sucesso mas de personalidade algo suspeita, com um escritor, Alain, seu antigo colega de faculdade. Fanny reencontrou-o por acaso na rua e ele veio recordar-lhe os tempos de estudante, em que tinha interesses artísticos e culturais e frequentava meios boémios muito diferentes do aborrecido, fútil e intelectualmente limitado círculo de amigos do marido. Golpe de Sorte foi escolhido pelo Observador como filme da semana e pode ler a crítica aqui.