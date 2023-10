Os médicos e os enfermeiros do Serviço de Pediatria do Instituto Português de Oncologia de Lisboa apresentaram escusas de responsabilidade devido à falta de recursos humanos que afeta o serviço, principalmente no período noturno, apurou o Observador junto de fonte hospitalar e confirmou o próprio IPO de Lisboa. Ao todo, são 40 os profissionais que apresentaram as escusas: 29 enfermeiros e 11 médicos.

Os médicos alegam que não estão reunidas as condições “para a prestação de cuidados de saúde” que permitem assegurar o cumprimento das boas práticas clínicas. Nas cartas enviadas ao conselho de administração, os enfermeiros rejeitam “qualquer responsabilidade que lhes venha a ser imputada resultante de qualquer acidente ou incidente que cause dano irreversível, irreparável ou de difícil reparação e ainda dano emocional ou psicológico”.

Enfermeiros mais experientes saem do IPO e equipas foram reduzidas

