Ou não fosse Martin Scorsese um “católico inquieto”, o seu cinema está atravessado pelos temas da culpa e do arrependimento, da fé e da dúvida, da lealdade e da traição, dos dilemas morais e dos tormentos de consciência. Eles podem manifestar-se nos mais diversas épocas e contextos históricos, sociais e humanos, sejam religiosos, como em A Última Tentação de Cristo (1988) ou Silêncio (2016), seja entre polícias e criminosos, como em Tudo Bons Rapazes (1990), The Departed — Entre Inimigos (2006) ou O Irlandês (2019), no submundo mais sórdido, como em Gangs de Nova Iorque (2002), no mundo do dinheiro, como em O Lobo de Wall Street (2013), ou mesmo no das emergências médicas, caso de Por um Fio (1999).

A história real de Assassinos da Lua das Flores, que se baseia no livro de David Grann Killers of the Flower Moon: The Osage Murders and the Birth of the FBI, adaptado pelo próprio Scorsese e por Eric Roth, parecia feita à medida destas preocupações que estão no âmago de alguns dos mais notáveis filmes de Martin Scorsese. Nos anos 20, no Oklahoma, foi encontrado petróleo em terras dos índios Osage, que ficaram fabulosamente ricos e começaram a comportar-se como tal, comprando casas caras, automóveis de luxo, joias e objetos valiosos, e contratando brancos para trabalharem como seus motoristas, criados, cozinheiros e empregados.

[Veja o “trailer” de “Assassinos da Lua das Flores”:]

