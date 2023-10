A Juventus vai dar todo o apoio à recuperação de Nicolò Fagioli, futebolista italiano que foi suspenso sete meses por apostas ilegais, tendo ainda de pagar uma multa e sujeitar-se a terapia, anunciou o clube de Turim esta quinta-feira.

“Confirmamos o total apoio a Nicolò Fagioli no seu caminho, dando ao jogador o necessário suporte para cumprir o plano terapêutico”, lê-se no sítio de internet da Juventus, que acrescentou estar “firmemente convencida” de que o médio vai ter todas as condições para regressar em pleno à competição.

O departamento de justiça da Federação Italiana de Futebol (FIGC) oficializou na terça-feira a sanção a Fagioli, o primeiro nome a surgir num escândalo em torno de apostas ilegais com atletas de elite italianos em que também estão sob investigação o centrocampista Sandro Tonali, do Newcastle, e também Zaniolo, do Aston Villa, entre outros.