A urgência pediátrica do Hospital Garcia de Orta (HGO), em Almada, vai estar encerrada no período noturno, entre as 20h00 e as 08h00, a partir de quarta-feira, anunciou a instituição.

Em comunicado, o hospital explica que o encerramento noturno da urgência pediátrica resulta da incapacidade de assegurar as correspondentes escalas médicas, após entrega de declarações de indisponibilidade para realização de trabalho extraordinário para além do limite legalmente previsto, com efeito a partir de quarta-feira.

O atendimento diurno, adianta a unidade hospitalar, mantém-se todos os dias da semana, incluindo sábados e domingos, e a Unidade de Cuidados Intensivos Neonatais e Pediátricos continuará a funcionar ininterruptamente.

“O HGO permanece a trabalhar ativamente com o corpo clínico para encontrar soluções adequadas e reunir as melhores condições para a reabertura da Urgência Pediátrica durante o período da noite, tão breve quanto possível”, assegura.

O hospital acrescenta que é importante que, antes do recurso a outras unidades de saúde da região de Lisboa e Vale do Tejo, seja feito contacto prévio com o SNS24 (808 24 24 24) e, em situações de emergência, o 112.

Para além da urgência, o serviço de pediatria do HGO assegura a resposta nas áreas ambulatórias como a consulta externa de pediatria, o Hospital de Dia de Pediatria, o Centro de Desenvolvimento da Criança Torrado da Silva, bem como o acompanhamento permanente de todas as crianças internadas, incluindo na enfermaria de pediatria médica, na unidade de cuidados intensivos neonatais e pediátricos e no puerpério.