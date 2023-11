O treinador do Farense elogiou este sábado o “comportamento” dos seus jogadores ao longo do primeiro terço da I Liga de futebol, antes da visita de domingo ao terreno do Boavista, para a 11.ª jornada.

“Estamos quase a terminar o primeiro terço do campeonato e temos tido bons comportamentos ao longo destas 10 jornadas, em que já defrontámos adversários de grande valor, como FC Porto, Sporting e Sporting de Braga, que conseguem, naturalmente, conquistar pontos ou conseguir vitórias nos confrontos com os outros adversários de menor dimensão. O nosso comportamento é assinalável e os jogadores estão de parabéns por todo o esforço, dedicação e desempenho que têm tido”, disse José Mota, em conferência de imprensa.

Na antevisão à partida no Estádio do Bessa, agendada para domingo, o técnico do Farense salientou o ciclo de três jogos sem derrotas e duas vitórias consecutivas na Liga.

“Há três jogos que não perdemos e foram três jogos extremamente difíceis, como são todos nesta liga, que é muita competitiva. Nós temos tido, penso eu, bons desempenhos e comportamentos, e sinto o grupo muito tranquilo, responsável e que se prepara muito bem. Estes meus jogadores têm consciência, não só das dificuldades, mas também da responsabilidade que têm tido ao longo destas jornadas”, reforçou.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Em relação ao Boavista, José Mota salientou que se trata de “uma equipa muito competitiva”, que no seu estádio “tem carisma e tradições”.

“Vai ser um jogo muito difícil, frente a um adversário muito aguerrido e que nunca desiste (…) Sabemos o que temos a fazer, temos de ter um bom comportamento, com os níveis de concentração muito elevados. E ter a ambição que temos demonstrado muitas vezes”, afirmou o treinador do Farense.

José Mota foi também confrontado com um estudo do Observatório do Futebol (CIES) divulgado durante a semana, que indica o Farense como a equipa que mais recorre ao jogo direto, em 27 campeonatos analisados a nível mundial.

“Nós trabalhamos muito para que tal aconteça, não sabia que estávamos em primeiro. Sabemos que somos uma equipa que, após recuperarmos a bola, tentamos rapidamente chegar à baliza e temos feito isso. Se repararem, nós somos uma das equipas com mais golos marcados esta época no campeonato e nas taças, em quinto ou sexto lugar. Isso é sinal de que o nosso trabalho semanal é assimilado pelos jogadores, que tentam desempenhar esse mesmo trabalho nos jogos. E quando isso acontece, é claro que o treinador fica contente, motivado e satisfeito com esse resultado e, fundamentalmente, com o produto final do trabalho”, frisou.

O Boavista, sétimo classificado, com 15 pontos, recebe no domingo o Farense, nono, com 13, em jogo marcado para as 15:30, no Estádio do Bessa, com arbitragem de André Narciso, da Associação de Futebol de Setúbal.

EYP // MO

Lusa/fim.