A Federação Portuguesa de Râguebi (FPR) anunciou segunda-feira que Sébastien Bertrank deixou de ser selecionador de Portugal por solicitação do próprio treinador francês e com efeitos imediatos.

Oficializado há cerca de um mês, em 12 de outubro, Bertrank não chegou a orientar a seleção portuguesa em qualquer encontro, apesar de ter sido o técnico responsável pelos Lusitanos XV nos primeiros dois jogos da Super Cup europeia deste ano.

Em comunicado, a FPR explica que “o aumento significativo do volume de trabalho” decorrente das “muitas solicitações” que os “lobos” têm tido após a participação no Mundial implicariam que Bertrank se deslocasse com maior regularidade a Portugal.

“Isso motivaria a cessação do seu vínculo profissional ao Ministério dos Desportos de França, situação que pretende evitar”, explica o organismo.

Sébastian Bertrank foi oficializado como selecionador poucos dias após Portugal conquistar a primeira vitória de sempre num Campeonato do Mundo, 24-23 com as Fiji, ainda sob o comando de Patrice Lagisquet.