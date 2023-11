Mark Cousins: do princípio ao fim de Hitchcock, para contar uma história de "cinema intemporal"

Mark Cousins estreia esta semana em Portugal o documentário O Meu Nome é Hitchcock, no qual revisita toda a filmografia deste cineasta, a partir de uma perspetiva mais lúdica e intimista, como se Alfred Hitchock vivesse no século XXI e olhasse para o passado e para os filmes que realizou. Em entrevista à agência Lusa a propósito desta estreia, Mark Cousins sublinhou a importância de se preservar, restaurar, digitalizar o cinema, para que possa chegar a novos públicos e para que daí possam surgir novas perspetivas.

O meu nome é Hitchcock é exemplo disso: “Peguei num caderno e vi todos os filmes dele, por ordem cronológica. Ao segundo filme pensei que havia qualquer coisa de interessante a explorar ali”, disse Mark Cousins, sobre o trabalho preparatório, que decorreu ainda em pleno confinamento da pandemia da covid-19.

No documentário, por momentos, o espectador é levado a crer que o narrador é o próprio Alfred Hitchcock, explicando planos, cenas, conceitos; mas na verdade o texto é de Mark Cousins e a voz é do ator Alistair McGowan, com ambos a colocarem-se no lugar do cineasta, olhando para os filmes à luz de vários conceitos — fuga, desejo, tempo, solidão. “Foi como escrever um monólogo para teatro. (…) Quando olhamos para a carreira dele, ele não tentou captar o espírito do tempo. Nos anos 1950 não fez filmes sobre rock’n’roll. Nos 70 não fez filmes sobre os hippies. Esteve mais interessado em filmes intemporais e acho que isso é que resultou que sejam continuamente interessantes”, disse Mark Cousins.

[o trailer de “O Meu Nome é Hitchcok”:]

O realizador britânico estreou O meu nome é Hitchcock pouco antes do documentário Marcha sobre Roma (2022) — este filme está ainda em cartaz em Portugal — sobre a ascensão do fascismo em Itália. Na prolífica filmografia há ainda outras abordagens aos arquivos do cinema, como The Eyes of Orson Welles (2017) ou The Story of Film: An Odyssey (2011), mas também extensos projetos abrangentes e quase enciclopédicos como Women make Film (2018) e A Story of Children and Film (2013).

“Estou interessado em pensamento visual, em pensar através das imagens. Na escola, eu era mau com as palavras, era um leitor muito lento, mas percebi que tinha memória visual e que me estruturava melhor com imagens”, explicou, quando questionado sobre o que o motiva em cada novo projeto. “Eu vinha de uma família de operários de Belfast. Tivemos uma guerra, não podíamos ir muito ao cinema, mas tínhamos a BBC, que mostrava clássicos, Fred Astaire, Ginger Rogers e Gene Kelly, Hitchcock. E fique obcecado. Não pelas histórias. Nunca estive interessado nas histórias, mas nas cores, na forma, no formato dos filmes, na forma como Gene Kelly dançava, feminino e masculino, tudo isso parecia-me transgressor. Hollywood parecia-me profundamente mais atrevido e tão diferente dos aborrecidos anos 1970 de Belfast”, recordou.