Jared Leto, vocalista da banda norte-americana Thirty Seconds to Mars, surpreendeu esta quinta-feira os fãs em Portugal com um concerto acústico, e improvisado, no Terreiro do Paço, em Lisboa. Um dia depois de atuarem no Meo Arena, num concerto que juntou milhares naquela sala de espetáculos, Leto apareceu na Praça do Comércio com a guitarra ao peito e uma vontade de estar mais próximo do público.

Os vídeos partilhados nas redes sociais mostram Jared Leto a entoar versos de músicas como Kings And Queens acompanhados das largas dezenas de pessoas que se juntaram à banda.

Além de alguns momentos junto à estátua de D. José I, na Praça do Comércio, a banda voltou a tocar algumas temas já debaixo das arcadas mais próximas da Rua Augusta. O momento — que já se tinha verificado na passagem dos 30 Seconds to Mars por Lisboa, em 2013, no Chiado — aconteceu por volta das 19h e durou menos de uma hora.

Os fãs foram partilhando imagens do concerto improvisado nas redes sociais.

