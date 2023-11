Uma jovem morreu esta sexta-feira, 17 de novembro, num concerto da cantora Taylor Swift no Rio de Janeiro, avança a Folha de São Paulo. A artista norte-americana também já lamentou a morte nas rede sociais.

A fã, que foi identificada pelo jornal como Ana Clara Benevides, tinha 23 anos e desmaiou já durante o concerto, quando a cantora cantava Cruel Summer, a segunda música do setlist da The Eras Tour. A jovem ainda chegou a ser reanimada no estádio, mas, a caminho do hospital, não resistiu a uma segunda paragem cardíaca, reporta o jornal brasileiro.

Mil pessoas que estavam no estádio Nilton Santos desmaiaram de calor, escreve a Folha de São Paulo, citando os bombeiros presentes. A sensação térmica no recinto terá chegado aos 60°C.

Nas redes sociais, muitos fãs acusam a produção de proibir a entrada com garrafas de água no estádio. A cantora chegou a interromper o concerto pedindo a que a sua equipa distribuisse água. Vídeos publicados nas últimas horas mostram o momento.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

i don’t wanna see a single person blaming what happened tonight on taylor. she did what she could & put on a 3 hour show in the awful heat. pic.twitter.com/cGa5KKro6d — drew ???? (@dailytaylortea) November 18, 2023

Descreve a Folha que o calor era notório: a cantora terá arremessado uma garrafa de água durante a performance da canção All Too Well, acabando o espetáculo “visivelmente ensopada de suor”.

Taylor Swift: “Não consigo dizer-vos quão devastada estou”

Nas redes sociais, a artista usou as histórias do Instagram para lamentar o sucedido. “Não acredito que estou a escrever estas palavras, mas é de coração partido que digo que perdemos um fã esta noite antes do meu espetáculo. Não consigo dizer-vos quão devastada estou por isto. Tenho muito pouca informação além de que ela era incrivelmente linda e demasiado nova”, escreveu.

“Não serei capaz de falar sobre isto no palco porque fico dominada pelo luto quando tento falar sobre isso. Quero dizer agora que sinto profundamente esta perda e que o meu coração partido está com a sua família e amigos. Esta era a última coisa que alguma vez pensei que pudesse acontecer quando trouxe a digressão ao Brasil”, acrescentou.

Taylor Swift tem mais cinco concertos agendados no Brasil, com mais duas apresentações no Rio de Janeiro e outras três, na próxima semana, em São Paulo. A digressão Eras Tour chega a Portugal em maio do próximo ano.