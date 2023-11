Era o encontro mais aguardado não só da qualificação da América do Sul para o Mundial mas também de todas as dezenas e dezenas de jogos entre seleções de todos os continentes. Mais: era o encontro que estava a ser ainda mais aguardado tendo em conta que a última vez em que Brasil e Argentina se defrontaram houve apenas cinco minutos antes da interrupção da Agência Nacional de Vigilância Sanitária brasileira, alegando que quatro jogadores argentinos (Buendía, Lo Celso, Romero e Emiliano Martínez) tinham quebrado aquele que era o protocolo obrigatório da Covid-19 ao omitirem a passagem pelo Reino Unido nos 14 dias anteriores à entrada no país. No entanto, tornou-se o encontro aguardado por mais meia hora em relação ao horário de início previsto (21h30 no Rio de Janeiro, 00h30 em Portugal) e por razões ainda mais lamentáveis.

Depois de uma entrada muito serena das equipas com um ambiente de fair play que ficou bem ilustrado no cumprimento amigável entre os técnicos Fernando Diniz e Lionel Scaloni, ouviram-se os hinos mas já não chegou a haver escolha de campo ou bola: no seguimento de problemas no topo sul de um Maracanã que estava a rebentar pelas costuras, os jogadores argentinos dirigiram-se em passo acelerado para o local (Leo Messi ainda levava na mão o galhardete que ia trocar com Marquinhos, capitão do Brasil) e viram de perto a confusão e o pânico instalados. Houve um pouco de tudo, entre cargas policiais, agressões entre adeptos, cadeiras a voar e jogadores a tentarem saltar para a bancada, com Romero e Emiliano Martínez a serem os mais desagradados e com o guarda-redes a dar mesmo uma palmada num segurança no meio do caos que estava instalado entre mulheres com crianças ao colo que choravam perante todo aquele cenário.

Ato contínuo, e quando as coisas pareciam um pouco mais controladas (pelo menos um adepto foi retirado de maca para o hospital), Messi liderou a equipa até ao balneário numa fase em que não se sabia sequer se poderia ainda haver jogo ou não. Com atraso, grande, mas houve. E meia hora depois da hora prevista lá houve o apito inicial, sendo que antes Messi e Rodrygo já se tinham picado de forma mais agressiva sem que o jogo tivesse sequer começado. Os nervos estavam à flor da pele num dos maiores jogos entre seleções do mundo, sendo que o Brasil chegava com a pior entrada em fases de qualificação e sabendo que seria a despedida de Fernando Diniz antes da provável chegada de Carlo Ancelotti (e logo no recinto onde, com apenas 7.800 pessoas nas bancadas, a Argentina ganhou a Copa América de 2021 frente aos anfitriões).

A primeira parte acabou por ser um reflexo de toda essa tensão, num encontro praticamente sem chances de golo para ambos os conjuntos e com um total de 22 faltas. Para se ter noção do quão atípico estava a ser o jogo, o Brasil cometeu 16 infrações em 45 minutos, sendo que o ex-sportinguista Raphinha (que lutava de forma direta com um antigo companheiro em Alvalade, Marcus Acuña) quase arriscou um segundo amarelo com apenas 20′. Assim, com um futebol abaixo de zero e Leo Messi em dificuldades físicas com um aparente problema muscular na coxa, a única oportunidade acabou por surgir quase em cima do intervalo, com Gabriel Martinelli a aproveitar uma segunda bola após canto para rematar antes do corte de Romero em cima da linha (44′). O descanso só poderia ser um bom conselheiro para os dois conjuntos sul-americanos.

Foi mesmo, de tal forma que o segundo tempo tornou-se quase uma antítese em relação ao que se tinha visto na primeira parte. O Brasil entrou bem melhor e viu Dibu Martínez evitar por duas vezes o golo inaugural, primeiro num remate quase sem ângulo de Raphinha na direita da área (55′) e de seguida numa espécie de penálti em andamento na zona central de Martinelli após grande jogada de Gabriel Jesus (58′). Não marcou, acabou por sofrer: num dos raros remates da Argentina à baliza, Otamendi saltou mais alto do que Gabriel Magalhães e André após canto de Lo Celso e desviou de cabeça sem hipóteses para Alisson (63′), fazendo questão de bater com a mão no símbolo de campeões mundiais que levava no centro da camisola.

Fernando Diniz tinha de apostar tudo para resgatar pelo menos um ponto enquanto a falange argentina ia começando a fazer a festa com músicas que se tornaram ainda mais eternas durante o último Campeonato do Mundo, tendo lançado nomes como Endrick, Raphael Veiga, Douglas Luiz e Joelinton, sendo que o médio do Newcastle acabaria por não estar muito tempo em campo após ver cartão vermelho direto num lance em que Rodrigo De Paul exagerou e muito nas queixas (81′). Se dúvidas ainda existissem, o atual campeão mundial tinha o encontro na mão, dominado e com mais três pontos para a liderança da fase de qualificação para o Mundial de 2026 com 15 pontos em seis jogos contra apenas sete do Brasil, atual sexto classificado que consentiu o terceiro desaire consecutivo contra o grande rival e mais uma vez em casa.