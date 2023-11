[em atualização]

Portugal continental registou, entre as 00h00 e as 16h00 desta quinta-feira, 477 ocorrências relacionadas com o mau tempo, das quais 354 na zona da Grande Lisboa, disse à Lusa fonte da Proteção Civil.

Num primeiro balanço, tinham sido registadas entre as 00h00 e as 12h00 de hoje 72 ocorrências relacionadas com o mau tempo, com as regiões de Coimbra, Lisboa e Setúbal a serem as mais afetadas, de acordo com a mesma fonte.

Fonte da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) detalhou que as ocorrências registadas até às 16g00 dizem respeito a inundações (283), limpeza de vias (99), queda de árvores (42), queda de estruturas (42) e movimentos de massa (11), devido à forte precipitação.

Nas operações estiveram empenhados 1.493 operacionais, apoiados por 480 meios terrestres. “Não há registo de feridos nem ocorrências com danos significativos no património”, precisou ainda a mesma fonte.

Em declarações às televisões, o presidente da Câmara de Lisboa, Carlos Moedas, assegurou que a situação se está a “resolver”, principalmente no que disse ser os “pontos negros da cidade”. O autarca referiu que, a partir do meio-dia, registaram-se “muitas ocorrências em Alvalade e Benfica”.

Garantindo que os serviços de limpeza municipais estão a realizar um trabalho “constante”, Carlos Moedas assinalou que alguns “pontos difíceis” só poderão ser resolvidos com os “túneis de drenagem”, que, referiu o autarca, começaram a ser “esta semana construídos”.

São atualmente cinco os distritos sob aviso amarelo: Castelo Branco, Portalegre, Évora e Faro, todos devido à previsão de chuva, por vezes forte e persistente, até às 00h de sexta-feira. Na quarta-feira, a Proteção Civil alertou para a possibilidade de inundações, deslizamento de terras e piso escorregadio devido às previsões de chuva, vento e queda de neve nos pontos mais altos da Serra da Estrela.

Num aviso à população, a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) indicou que o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) previa para quinta e sexta-feira precipitação, por vezes forte, vento e queda de neve.

Abertura do Óbidos Vila Natal adiada para sexta-feira devido ao mau tempo

Na sequência do mau tempo na cidade de Lisboa, a Câmara Municipal adiou a inauguração da árvore e das luzes de Natal para esta sexta-feira, dia 1. Também a abertura da edição deste ano do Óbidos Vila Natal, prevista para esta quinta-feira, foi adiada para esta sexta-feira por indicação da Proteção Civil devido às condições meteorológicas adversas, informou a organização.

“Por recomendação da proteção civil foi cancelada a programação de hoje, devido à falta de condições”, indicou Ricardo Duque, da empresa Municipal Óbidos Criativa.

Segundo o responsável, em causa está “sobretudo a forte chuva e vento que se fizeram sentir na vila e que provocaram também alguns cortes de eletricidade que impediam o funcionamento de alguns equipamentos”.

Assim, o Óbidos Vila Natal deverá abrir portas na sexta-feira, sendo que “os portadores de bilhete para hoje poderão usá-los em qualquer outro dia do evento” ou “a organização devolverá o valor pago”, acrescentou Ricardo Duque. A edição 2023 do Óbidos Vila Natal decorrerá até 31 de dezembro, todos os dias da semana, encerrando apenas no dia de Natal.