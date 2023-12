Illia Kyva, antigo deputado do Verkhovna Rada, o parlamento ucraniano, e apoiante da Rússia, foi esta quarta-feira encontrado morto em Odintsovsky, na região de Moscovo, segundo informações da agência estatal russa Tass, que cita os serviços de emergência envolvidos no episódio.

O presumível corpo do ex-deputado do parlamento ucraniano, Illyai Kyva, foi encontrado na aldeia de Suponevo, no distrito de Odintsovo”, afirmou fonte dos serviços de emergência, que assegurou que o corpo foi encontrado no parque de um hotel, com “ferimentos na cabeça”, que terão sido provocados por um “desconhecido” que recorreu a “uma arma não identificada”.

A Russia Today cita o Comité de Investigação da Federação Russa, que disse que “o corpo de Kyva foi encontrado deitado na neve e coberto de sangue”, com “um corte” no lado direito do rosto e “um hematoma no lado esquerdo”. As fontes acrescentam que o político morreu dez minutos antes de ter sido descoberto e que foi aberto um “processo criminal”.

A morte do político de 46 anos foi confirmada de forma oficial, com uma fonte do setor de defesa da Ucrânia a garantir à AFP, cita o Moscow Times, que o Serviço de Segurança da Ucrânia (SBU) planeou este assassinato. À Reuters, fonte anónima ucraniana assegurou a veracidade da mesma informação, escreve o The Guardian.

Illia Kyva foi deputado do parlamento ucraniano até março de 2022, altura em que o seu mandato chegou ao fim depois de ter eclodido a invasão da Ucrânia e de o político ter defendido a união da Rússia e da Ucrânia e de ter expressado o seu apoio ao Presidente russo, Vladimir Putin.

Kyva fugiu para a Rússia e, em novembro deste ano, um tribunal ucraniano condenou o antigo legislador a 14 anos de prisão, acusando-o de traição, apelos públicos a mudanças violentas e de tentar derrubar a ordem constitucional.