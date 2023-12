Este artigo é da responsabilidade da iGamingNuts

Este guia encontrou as melhores casas de apostas legais em Portugal 2023. Desde a Betclic, como primeiro site de apostas licenciado, até às referências do mercado legal em Portugal: Betano e ESC Online. Saberá quais são as licenças válidas, requisitos de bónus, proteção ao jogador e ainda como apostar legalmente em Portugal nestas casas de apostas licenciadas.

Melhores Casas de Apostas legais em Portugal em 2023

Na lista abaixo, irá encontrar as casas de apostas legais de maior destaque no mercado legalizado em Portugal. Terá acesso aos bónus, licenças válidas e história de cada um destes sites de apostas licenciados.

Betano – Licença nº 018 – 10€ grátis ESC Online – Licença nº 003 – Bónus de Depósito até 250€ ou 10€ grátis Betclic – Licença nº 001 – Bónus de Registo até 20€ Bwin – Licença nº 006 – 50% em Freebet até 10€ Placard – Licença nº 013 – Aposta grátis Multisafe até 5€ Casino Portugal – Licença nº 007 – Bónus de boas-vindas até 10€

Assim, dentro das casas de apostas legais em Portugal aqui rankeadas, todas estão licenciadas pela Entidade SRIJ. Também conhecida como sendo a Entidade Serviço de Regulação e Inspeção de Jogos, esta é a única Organização portuguesa que é responsável pelo licenciamento de todas as casas de apostas online legais em Portugal, mas também já existentes. Sabendo que a Betclic foi a primeira a obter a licença em 2016. Desde então o mercado regulamentado de apostas desportivas em Portugal está a crescer a um ritmo acelerado.

Porém, a Betano, com a sua aposta grátis de 10€ sem depósito, ao usar o nosso código promocional Betano APOSTASPT consegue destacar-se de todas as restantes melhores casas de apostas legais em Portugal. Com uma oferta superior a 20 desportos diferentes, a Betano ainda está entre as casas de apostas legais em Portugal com Cash out de maior eficiência. Tal dá total controlo face à sua aposta desportiva online.

Betano – a melhor Casa de Apostas legal em Portugal

Saiba que desde abril de 2019 que a casa de apostas legal Betano tem uma licença válida de apostas desportivas em Portugal. Esta foi emitida pela SRIJ, dando totais garantias que os novos apostadores portugueses têm os seus direitos garantidos.

Portanto, estando entre as casas de apostas legais em Portugal que mais cedo entraram no mercado, apresentando o número de licença nº018, as Betano opiniões não poderiam ser melhores. Até porque a diversidade da sua oferta, métodos de pagamento e o nosso código promocional Betano atribuem-lhe um enorme valor.

Ora, no que toca à sua proteção a todos os seus apostadores, saiba que a Betano é um das mais evoluídas entre os sites de apostas legais em Portugal testados pelo nosso website. Apresentando SSL em todas as suas páginas web, tal proteção também é conseguida na sua app Betano.

Somando a tudo isso, os seus dados serão protegidos, desde o primeiro momento em que registar conta Betano Portugal. O mesmo irá acontecer se realizar o download Betano app iOS ou Android. Perante a nossa avaliação Betano, percebemos que também o seu casino online está licenciado em Portugal. Logo, é totalmente legal poder não só fazer apostas legais na Betano, como também aproveitar os seus jogos.

Finalmente, vale a pena realçar que as apostas legais em Portugal estão garantidas na Betano. Tudo porque, além de poder limitar a sua conta em termos de apostas, poderá ditar limites no valor dos depósitos. Além disso, terá total liberdade de pedir Autoexclusão. Tal como é obrigatório para todas as casas de apostas legais Portugal.

Bónus Betano e Código Promocional

Atualmente, ao avançar para o registo de conta Betano, poderá usufruir do nosso código promocional APOSTASPT. Este abrirá a chance de poder aproveitar um bónus grátis sem depósito no valor de 10€.

USAR CÓDIGO PROMOCIONAL BETANO: APOSTASPT

Eis os termos e condições a respeitar para fazer a sua aposta legal:

Terá de ser um novo registo e usar o nosso código Betano APOSTASPT

Aposta Grátis tem o valor de 10€

Primeira aposta com odd valor mínimo de 2.00;

A Aposta Grátis é válida durante 7 dias

Valor do bónus deve ser apostado 5x em Apostas Desportivas

Prazo de 30 dias a contar da sua aceitação.

No que toca a outras promoções Betano, estas são as que vai poder contar para apostar legalmente:

Replays Betano XGoals Super odds Missões Betano Bónus Amigo E muito mais

Desportos para apostar Betano

Eis os desportos que encontramos na nossa revisão Betano para apostar legalmente em Portugal, sendo que alguma apresentam Super Odds:

Apostas em Futebol

Andebol

Basquetebol

Desportos Motorizados

Desportos de Combate

Apostas em Ténis

Atletismo

Entre outros

Prós e Contras de Apostas Betano

Tendo garantias de poder apostar com segurança na licenciada casa de apostas Betano, esses são os prós e contras encontrados:

Prós:

Casa de apostas licenciadas desde 2019

Plataforma e app responsivas para mobile

Acesso a bónus e promoções de apostas grátis

Contras:

Roll Over algo complexo no bónus

Odds poderiam ser superiores em vários desportos

Vale a pena apostar legalmente na Betano? É essencial que saiba que a casa de apostas Betano, usando o nosso código promocional APOSTASPT vão permitir que possa reclamar um bónus sem depósito. A partir daí, poderá apostar com totais garantias de segurança. Sabendo que os seus direitos estão assegurados.

ESC Online – Aposte nas Primeiras Casas de Apostas legais em Portugal

Em termos de licença, a ESC Online foi uma das primeiras casas de apostas legais em Portugal. Obtendo o número nº 008, emitida pela Entidade SRIJ, desde 2019 que a ESC Online recebe legalmente o registo de novos jogadores portugueses.

Para além da sua vasta oferta, o código promocional VIPMAXPT também permite que Bónus de Depósito até 250€ ou grátis 10€ sem depósito. Estará a apostar na melhor casa de apostas em Portugal e os melhores bónus de boas-vindas.

Assim, terá totais garantias na apresentação dos métodos de pagamento ESC Online. Além de que a legalidade da sua casa de apostas inclui a sua app e ainda casino online. Tudo para que tenha a melhor experiência legal nas apostas desportivas online. Não esquecendo que todos os requisitos de bónus ESC online estão presentes.

Tanto a Autoexclusão, acesso a contactos de Apoio ao Jogador e ainda limites nos seus depósitos estão presentes no ESC Online. Esses foram os resultados das nossas conclusões.

Bónus ESC Online e Código VIPMAXPT

Ao usar o nosso código promocional VIPMAXPT já estará a aproveitar o ESC Online bónus de depósito com as melhores condições possíveis. Assim, este bónus ESC Online poderá ser dividido em duas partes: bónus sem depósito com aposta grátis 10€ e ainda bónus de depósito até 250€.

OBTENHA O SEU BÓNUS ESC ONLINE COM O CÓDIGO VIPMAXPT

Estes são os termos e condições:

Odds entre 1.40 e 1.80: Playthrough 12x

Odds entre 1.81 e 2.20: Playthrough 6x

Odds acima de 2.21: Playthrough 3x

De seguida, conheça as diferentes promoções ESC Online que o nosso código promocional VIPMAXPT vai disponibilizar:

Cash Out

Opti Odds

30€ em Free bets

Desportos para apostar ESC Online

Com chance de odds aumentadas, estes são os desportos mais populares para apostar com segurança na ESC online licenciada:

Futebol

Basquetebol

Desportos Motorizados

Desportos de Combate

Apostas em Ténis

Apostas eSports

Entre outros

Prós e Contras de Apostas ESC Online

Sendo um site de apostas totalmente legal e com uma diversidade de apostas marcada, estes são os seus prós e contras:

Prós:

Apostas desportivas com muitos mercados

Oportunidade de apostar na app ESC Online legalmente

Promoções de apostas grátis regulares

Usabilidade da plataforma ESC Online acima da média

Contras:

Poderia ter uma oferta superior de ofertas

ESC Online foca-se mais no seu casino

Vale a pena apostar legalmente na ESC Online? Uma vez que a ESC Online tem o código promocional VIPMAXPT ativo, poderá finalmente apostar com apostas grátis e bónus de depósito avultados. Isto sabendo que se trata de uma das melhores casas de apostas em termos de diversidade de mercados.

Betclic – a primeira casa de apostas em Portugal licenciada

Na verdade, ao fazermos referência à Betclic, é essencial que saiba que este é o primeiro site de apostas a obter uma licença em Portugal. Sendo, portanto, a casa de apostas legal com a licença nº001, tal demonstra bem a enorme dedicação e compromisso que este site de apostas tem para com os apostadores portugueses.

Apresentando uma app Betclic e plataforma de apostas com criptografia e todas as suas obrigações legais para com a licença SRIJ, terá totais garantias de apostas Betclic com qualidade. Até porque todo o seu site está em português e ainda apresentar Roll Over bem percetível. Tudo para que possa extrair o maior valor possível nas suas apostas legais na casa de apostas Betclic.

Respeitando aquilo que a lei de jogo online – presente em Decreto de Lei do Diário da República desde 2015 -, a Betclic faz questão de dar total liberdade ao seu apostador. Tal significa colocar limites, auto excluir-se e até falar diretamente com um profissional de apoio.

Bónus Betclic e as suas Ofertas

Apostar na Betclic com garantias

Uma das melhores casas de apostas legais com bónus de registo – Betclic – apresenta as seguintes condições de bónus de boas-vindas:

Abrir uma conta Betclic Portugal, com acesso direto neste guia Valide a sua identidade Deposite 50€ (10€ no mínimo) Aposte até 50€ Se perder, receba 50€ em Freebet 30 dias até reclamar este bónus Betclic

Atente agora às promoções Betclic detetadas na nossa revisão e teste das mesmas:

BetclicBoostOdds Convida um Amigo Desafios Betclic Proteção de Apostas Múltiplas

Desportos para apostar Betclic

Como não poderia deixar de ser, poderá usufruir de odds boost, Desafios e até Betclic apostas ao vivo nos seguintes desportos mais populares:

Futebol

Basquetebol

Desportos Motorizados

Desportos de Combate

Apostas em Ténis

Apostas eSports

Entre outros

Prós e Contras de Apostas Betclic Portugal

De forma imparcial, atente aos defeitos, mas também prós do operador nacional que respondeu positivamente a questão de para quando casas de apostas legais em Portugal:

Prós:

Casa de apostas mais respeitada do país

Site de apostas legal que serviu como exemplo

Enorme diversidade de promoções e ofertas regulares

App Betclic para Android e iOS, com Cash Out

Contras:

Roll Over do bónus sem depósito exigente

Limitação nos métodos de levantamento

Vale a pena apostar legalmente na Betclic? De certo que sim. Até porque se trata de uma das casas de apostas legais mais respeitadas no país. Facilmente encontrará uma comunidade forte, que o ajudará a encontrar as melhores apostas online.

Bwin – nova casa de apostas com proteção extra aos jogadores

Se procura por um site de apostas legal com free bets para os novos registos, a Bwin Portugal oferece essa possibilidade e muito mais. Com uma das plataformas de apostas mais complexa, os apostadores experientes poderão usufruir ao máximo.

Assim, a ex-casa de apostas Luckia, transformou-se na reputada Bwin. Tendo o nº de Licença nº002, este site de apostas apenas obteve a sua aprovação no SRIJ em 2021. Porém, o que se percebe pela nossa análise Bwin é que poderá tirar o máximo partido desta plataforma, com totais garantias.

Por ser uma casa de apostas legal em Portugal, verá todos os seus direitos garantidos. Assim, além de um acompanhamento desde o registo de conta Bwin, até ao primeiro levantamento, terá apoio ao cliente dedicado. Somando a isso, são usadas diferentes tecnologias que asseguram a sua privacidade.

Bónus de boas-vindas Bwin

Aposte dentro da legalidade com Bwin

Assim, atente em como é possível reclamar o bónus de boas-vindas Bwin, seguindo os seguintes passos, para os diferentes bónus:

Bwin Aposta Grátis 10€

Regista a tua conta na Bwin e recebe uma aposta grátis de 10€

Aposta em qualquer jogo de uma das competições de futebol

Ainda, 1.ª Aposta sem risco até 50€:

Regista a sua conta na Bwin

Faz o teu 1º depósito (min. 10€)

Primeira aposta sem risco até 50€ (válida para qualquer competição)

Para os jogadores regulares, estas são as suas Bwin promoções regulares:

Clube Bwin Odds especiais Bwin TV E muito mais

Desportos para apostar Bwin

Atente à diversidade de mercados de apostas que poderá apostar legalmente na Bwin Portugal:

Futebol

Andebol

Basquetebol

Desportos Motorizados

Desportos de Combate

Apostas em Ténis

Entre outros

Prós e Contras de Apostas Bwin

Segundo as nossas revisões Bwin, estes foram os prós e contras que mais se realçaram e deverá ter em consideração:

Prós:

Nova casa de apostas licenciada em 2021

Maiores odds de apostas em Portugal

Acesso a bónus de boas-vindas com aposta grátis

Bwin é uma das marcas de apostas mais reputadas

Contras:

Oferta de promoções poderia ser maior

Ainda sem grande presença no mercado nacional

Vale a pena apostar nesta casa de apostas legal? Na verdade, a Bwin está agora a dar os seus primeiros passos, sendo uma casa de apostas licenciada desde 2021. Contudo, tendo um nome gigante no mercado, poderá contar com muitas promções justas e uma privacidade garantida.

Placard – casa de apostas legal do Estado português

Trata-se de uma das casas de apostas mais conhecidas do país, por ser a única casa de apostas do Estado português a ser analisada. Terá assim acesso a todos os apoios, bem como a odds que estão acima da média do mercado.

Na verdade, apostar nesta que é a casa de apostas do Estado não poderia ser mais legal e seguro. Terá assim total proteção de dados, para que possa apostar quando e onde quiser.

Em baixo na sua Página Principal, terá uma série de contactos para que possa receber o apoio profissional necessário. Além disso, terá na Placard total liberdade para limitar as suas apostas.

Bónus de boas-vindas Placard

De facto, existindo promoção MultiSafe para apostas em futebol, basquetebol e apostas ténis Placard, atente em como poderá tirar o máximo partido deste Placard bónus.

Para tal, atente nas condições do MultiSafe Placard apostas em futebol:

Colocar uma aposta múltipla de 5 ou mais seleções Qualquer jogo Pré-evento ou Ao Vivo; Modalidade: Futebol, Basquetebol ou Ténisl; Competição: Todas; Mercados: Todos; Odd mínima por seleção de 1.20; Odd máxima total: 1000.00

Porém, esta casa de apostas legal Placard também apresenta as seguintes promoções

Segundas sem drama Campeonato das triplas Odds boost Combo+ E muito mais

Desportos para apostar Placard

Mesmo que não seja uma casa de apostas legal com a maior diversidade de mercados de apostas, os principais estão presentes, tais como:

Futebol

Basquetebol

Desportos Motorizados

Desportos de Combate

Ténis

E muitos outros

Prós e Contras de Apostas Placard

Para perceber se esta será a casa de apostas legal que tanto procura, atente nos seus prós e contras:

Prós:

Casa de apostas legal do Estado

Apostas grátis e ofertas regulares

Oferta de odds acima da média

Contras:

Não tem uma app Placard

Pouca oferta de promoções

Casino Portugal – casa de apostas legal com apostas grátis

Apesar do nome, a verdade é que a casa de apostas Casino Portugal está licenciada desde 2020, pela SRIJ. Além disso, o seu número de licença é 007, sendo uma garantia de proteção aos seus jogadores nacionais.

Apesar de dedicar muito da plataforma ao seu casino, este site de apostas legal Portugal não poderia ser mais reputado. Mesmo sem app, não terá dificuldades em fazer as melhores apostas legais, com promoções constantes.

Este é um site de apostas licenciado que garante totais proteções e liberdade ao seu apostador. Poderá assim tirar o máximo partido desta casa de apostas legal Casino Portugal.

Bónus de boas-vindas Casino Portugal

Podendo duplicar em até 10€ o valor do seu primeiro depósito, estes são os principais requisitos de bónus Casino Portugal a considerar:

Deposite 10€ e receba 10€ em bónus

Aposta 5€ = 2,50€ carteira real + 2,50€ carteira de bónus.

Os ganhos resultantes de apostas feitas serão creditados

Bónus está sujeito a um requisito mínimo e máximo de colocação de apostas (rollover) de 2x o valor.

Entretanto, estas são outras promoções que poderá usufruir nesta casa de apostas legal:

Free bets Bónus Club 50/50 Bet and Get

Desportos para apostar Casino Portugal

Mesmo que não seja o seu foco principal, diariamente poderá apostar legalmente no Casino Portugal nestes desportos:

Futebol

Basquetebol

Apostas em Ténis

Luta

Apostas Desportos Virtuais

Entre outros

Prós e Contras de Apostas Casino Portugal legal

Segundo as nossas revisões Casino Portugal, eis os seus pontos fundamentais:

Prós:

Casa de apostas licenciada desde 2020

Oferta de recompensas para apostas e casino

Plataforma responsiva e prática

Contras:

Bónus poderiam ser maiores

Sem app Casino Portugal disponível

Como avaliamos as casas de apostas legais em Portugal?

Entre as mais de 20 casas de apostas legais em Portugal, as da lista destacaram-se pelos seguintes motivos:

Legalidade e Licenças ativas

Todos os sites de apostas legais em Portugal aqui referidos apresentam licenças nacionais válidas, que são emitidas pela Entidade SRIJ. Estas têm o seu respetivo número e permitem saber que estará a realizar apostas legais e com total proteção ao jogador.

Sistemas de proteção ao jogador

Qualquer destas casas de apostas licenciadas apresentam um sistema de auto-exclusão, limitação de depósito e até de apostas diárias. Tal permite que tenha uma total proteção, levando a que a sua relação com as apostas desportivas seja a melhor. Além de que todos estes sites de apostas têm informações e contactos para o “Apoio ao Jogador”.

Regras claras nos regulamentos

Todas as casas de apostas legais em Portugal têm de respeitar diferentes deveres. Assim, não só os bónus têm de apresentar os seus requisitos com antecedência, como também as regras dos pagamentos das apostas têm de estar definidos.

Bónus e promoções avultados e transparentes

Já em relação a todas as ofertas, os grandes valores de bónus terão de ser respeitados, assim que anunciados. Como consequência, o Roll Over (passos para que os possa levantar) terão de ser apresentados e completamente claros para qualquer apostador.

Facilidade em encontrar os diversos mercados

Já a navegabilidade, responsividade e usabilidade da plataforma e app de apostas desportivas online têm de permitir que todos os mercados, jogos e recursos sejam claros. Como tal, toda a oferta destas casas de apostas legais tem de ser feita em português.

Métodos de Pagamento rápidos e claros

No que toca aos depósitos e levantamentos, estas casas de apostas licenciadas têm de apresentar uma lista de métodos confiáveis, transparentes e que tenham todas as comissões expostas e claras. Mesmo que as criptomoedas ainda não estejam incluídas na legalidade do mercado português, todos os métodos apresentados já foram pré-aprovados pela SRIJ.

Atendimento ao Cliente sempre disponível

Por último e não menos importante, todos os sites de apostas licenciados em Portugal têm a obrigação de apresentar meios de apoio ao cliente disponíveis 24 horas, nos 7 dias da semana. Ainda que o chat ao vivo não seja obrigatório, o serviço de e-mail terá de ser apresentado, com um tempo de resposta que não deverá exceder 1 dia. Tudo isto com respostas obrigatoriamente em português de Portugal, para um total acompanhamento.

Cuidado a ter nas Casas de Apostas não legais

Ao contrário do que poderia imaginar, casas de apostas gigantes como bet365, 1xBet, Bettlit, Betfair, LSBet, Pinnacle ou BetWinner não estão legais em Portugal. Ou seja, não têm qualquer tipo de licença ativa, emitida pela Entidade responsável SRIJ.

Tal significa que, ao contrário do que acontece com as casas de apostas legais já acima avaliadas, não terá garantias de depósito, transparência nos bónus ou atendimento em português. Acima de tudo, deverá escolher casas de apostas que lhe forneçam todas essas garantias.

Conclusão sobre Casas de Apostas legais em Portugal

Percebe-se pela diversidade de oferta e qualidade de bónus, que as casas de apostas legais são suficientes para fazer crescer todo este mercado. Contendo proteção ao jogador, garantia de depósitos e excelentes bónus, nunca foi tão seguro e legal poder apostar online os seus desportos e equipas favoritas.

FAQ: Perguntas Frequentes Sites de Apostas legais

Quais são as casas de apostas legais em Portugal?

Todos os sites de apostas com uma licença ativa, emitida pela SRIJ.

Qual a melhor casa de apostas online em Portugal?

A Betano, com o nosso código promocional APOSTASPT, é a que mais se destacou nos nossos testes.

Como verificar que casas de apostas online são legais em Portugal?

Com este guia terá imediatamente essa informação. Bem como no site da SRIJ.

Que casa de apostas online legal tem o melhor bónus?

A Betclic oferece o maior valor em Bónus de Depósito até 250€.

Que casas de apostas online legais oferecem criptomoedas?

Atualmente, as casas de apostas legais em Portugal não estão autorizadas a oferecerem criptomoedas como método.

É possível ganhar dinheiro com casas de apostas online legais?

Claro que sim. Especialmente ao usar os nossos códigos promocionais ativos, poderá conseguir bater as odds apresentadas.