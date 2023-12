Manuel Falcão está de saída da EGEAC, a empresa municipal responsável pela gestão dos equipamentos culturais da Câmara Municipal de Lisboa, onde desempenhava funções de vogal não executivo. O ex-jornalista demitiu-se do cargo que ocupava desde agosto do ano passado, confirmou ao Observador o presidente da EGEAC, Pedro Moreira. Já Manuel Falcão não quis comentar a notícia ou adiantar os motivos para a demissão.

Falcão fazia parte do conselho de administração da EGEAC que entrou em funções a 8 de agosto de 2022. Chegou à empresa municipal proposto pelo vereador da Cultura, Diogo Moura (CDS-PP), que então avançou igualmente com os nomes de Pedro Moreira, gestor cultural, para presidente, e de Susana Graça, para vogal remunerada. O Observador tentou contactar o vereador da Cultura, sem sucesso.

Manuel Falcão fundou o Blitz, o Independente e a Visão. Desempenhou funções de presidente do Instituto Português de Cinema (1989-1990), foi diretor do Centro de Espetáculos do CCB (1991-1992), e administrador da Valentim de Carvalho. É fundador da Associação de Produtores Independentes de Televisão, e foi diretor de programas do segundo canal da RTP. Antes desta passagem pela EGEAC, já havia sido vogal na empresa municipal entre 2002 e 2005, altura em que acumulou as funções de administrador do Pavilhão Atlântico (hoje Altice Arena). Entre 2006 e 2021 integrou a agência de meios Nova Expressão, onde foi diretor geral.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR