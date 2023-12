Siga aqui o nosso liveblog sobre a guerra entre Israel e o Hamas

Os reféns israelitas que foram mortos por engano pelas Forças de Defesa de Israel (IDF, na sigla em inglês) na Faixa de Gaza estariam a segurar uma bandeira branca improvisada, segundo os resultados preliminares de um inquérito aberto pelas autoridades israelitas sobre o caso.

O incidente aconteceu no bairro de Shejaiya, na cidade de Gaza. Um militar das forças israelitas, citado pela agência de notícias Reuters, indicou este sábado que se trata de uma área de intensos combates onde os membros do Hamas operam em roupas civis e usam táticas para tentar atrair as IDF para emboscadas.

