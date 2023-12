Com um comprimento de 112,5 metros e tendo capacidade para transportar até 500 toneladas de carga, o navio russo Novocherkassk era um importante ativo que a Rússia mantinha nas bases no Mar Negro. Esta terça-feira, a Ucrânia surpreendeu o Kremlin e afundou no porto de Feodosia, localizado no leste da Crimeia, aquela embarcação que já passou por Gaza e pela Síria.

Numa publicação nas redes sociais, o Ministério da Defesa ucraniano celebrava a destruição do navio, que levou ainda à morte de uma pessoa e causou danos a vários edifícios nas proximidades: “Os pilotos ucranianos ficaram um trabalho excelente. A Crimeia é a Ucrânia. Não há lugar para a frota do ocupante aqui”.

Por sua vez, o ministro da Defesa russo, Sergei Shoigu, informou o Presidente da Rússia e comandante supremo das forças armadas da Rússia, Vladimir Putin, que a embarcação tinha sofrido somente “danos”, fornecendo ao Chefe de Estado um relatório “muito detalhado”. Nos canais estatais russos, desvalorizou-se igualmente o assunto, mas a propagandista do Kremlin, Olga Skabeyeva, admitiu que o Chefe de Estado ucraniano, Volodymyr Zelensky, “mostrou mais uma vez a sua essência terrorista”.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.