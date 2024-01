A Força Aérea Portuguesa (FAP) apoiou diretamente 791 pessoas, durante 2023, entre transportes médicos, resgates e missões de busca e salvamento, foi divulgado esta segunda-feira.

Em comunicado de balanço, a FAP refere que estes números incluem não só os 696 transportes médicos aéreos urgentes, mas também resgates de 56 pessoas e o salvamento de 39 vidas humanas, em missões de busca e salvamento em terra e no mar.

É ainda destacado os 26 transportes de órgãos para transplante, mais de 1.000 horas de voo em missões de soberania do espaço aéreo nacional, as mais de 1.680 horas em missões de vigilância marítima nacional e internacional e 157 missões de reconhecimento, assim como o reconhecimento e avaliações integradas no Dispositivo Especial de Combate a Incêndios Rurais, totalizando 470 horas de voo.