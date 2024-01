O FC Porto quer diluir o recente histórico negativo frente ao Estoril Praia com variedade exibicional, vincou, esta segunda-feira, o treinador Sérgio Conceição, na véspera do encontro dos oitavos de final da Taça de Portugal.

“[Espero] Um FC Porto a fazer coisas diferentes do que fizemos, sobretudo na partida da Taça da Liga. No jogo para o campeonato, houve muitas ocasiões para ganhar com uma margem confortável. De qualquer forma, contam as bolas que entram na baliza e as que não se sofrem. Na dinâmica com e sem bola, queremos fazer mais e melhor do que nos últimos dois jogos com este adversário”, admitiu o técnico, em conferência de imprensa.

O FC Porto, segundo clube mais titulado da Taça de Portugal, com 19 troféus, prossegue a defesa de um troféu arrebatado por três vezes na ‘era’ Sérgio Conceição, incluindo nas últimas duas épocas, frente ao Estoril, com o qual já perdeu por duas vezes em 2023/24.

“A atitude competitiva tem de estar sempre presente, senão os adversários, mesmo com menor qualidade individual, conseguem equilibrar as partidas. Normalmente, as equipas mudam a sua estrutura habitual e sobem os índices de agressividade contra nós. Temos esses dados, até pela faltas que cometem, e bem, nos jogos. Isto não é nenhuma crítica. Os treinadores têm as suas estratégias e nós temos de ser fiéis ao que somos“, apelou.

Os ‘canarinhos’ triunfaram na visita ao Dragão (1-0), da 10.ª jornada da I Liga, em 03 de novembro de 2023, e voltaram a surpreender em 06 de dezembro, quando se apuraram pela primeira vez para a final-four da Taça da Liga com um êxito na Amoreira (3-1), que arredou automaticamente o detentor do troféu da primeira posição do Grupo D da prova.

“A base está nessa atitude. Depois, há que explorar mais e melhor certas fragilidades do Estoril Praia e ter em atenção aquilo em que eles nos criaram problemas. Principalmente, encontraram com facilidade os alas por dentro e os laterais atacaram a profundidade de forma eficaz. Temos de nos precaver em algumas situações”, indicou Sérgio Conceição.

O FC Porto tenta prolongar na Amoreira um ciclo de 16 vitórias consecutivas na Taça de Portugal, quatro dias depois de ter empatado com o Boavista no Bessa (1-1), no dérbi portuense da 16.ª ronda do campeonato, com a equipa a ser vaiada pelos seus adeptos.

“Há coisas a melhorar, obviamente. Somos eternos insatisfeitos e podemos fazer mais e melhor. Se tivéssemos ganho por 3-1 ou 4-1, as coisas eram completamente diferentes e não se tinha [ouvido] os [cânticos de] ‘palhaços joguem à bola’ no fim. Faz parte“, notou.

O empate no primeiro jogo cumprido no novo ano civil deixou os ‘dragões’ a cinco pontos do líder isolado Sporting, vencedor na receção ao Estoril (5-1), e a quatro do campeão nacional Benfica, cuja segunda posição foi consolidada com um triunfo em Arouca (3-0).

“No futebol e na vida, vivemos de resultados. Queríamos estar na final-four [da Taça da Liga] e na liderança do campeonato, mas estamos a cinco pontos, ainda receberemos os rivais que estão à frente e pertencemos às 16 melhores equipas da Europa. Agora, não quero dizer que a exigência seja menor amanhã [terça-feira]”, avaliou Sérgio Conceição.

Alan Varela está de regresso às opções, após ter cumprido suspensão face ao Boavista, enquanto Cláudio Ramos, habitual titular na baliza ‘azul e branca’ nos desafios das taças nacionais, juntou-se hoje a Iván Marcano entre os lesionados, com uma síndrome gripal.

De fora estão ainda Zaidu, convocado pela Nigéria, do treinador português José Peseiro, para a Taça das Nações Africanas, e Mehdi Taremi, ao serviço do Irão na Taça Asiática.

O FC Porto, detentor do cetro, visita o Estoril Praia, finalista em 1943/44, na terça-feira, a partir das 20h45, no Estádio António Coimbra da Mota, no Estoril, para os oitavos de final da Taça de Portugal, num duelo arbitrado por Fábio Veríssimo, da associação de Leiria.