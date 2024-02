Três barcos com 382 migrantes que estavam a navegar ao largo da ilha espanhola de El Hierro foram acompanhados, nas últimas horas, pelo Resgate Marítimo espanhol até ao porto de La Restinga, noticiou a imprensa internacional.

A tripulação do navio Guardamar Talía foi encarregue de ajudar um barco, com 34 homens adultos a bordo, detetado a 13 quilómetros ao sul da localidade de La Restinga, na ilha de El Hierro, onde desembarcaram na madrugada desta quinta-feira, confirmaram as autoridades de salvamento de Espanha à agência de notícias EFE.

A esse mesmo porto chegaram, no início da manhã desta quinta-feira, 183 pessoas que estavam a bordo de outro embarcação, detetado a 22 quilómetros a sul da localidade de La Restinga. Nesta segunda embarcação estavam 172 homens adultos, nove mulheres e dois menores.

Também o navio Salvamar Adhara resgatou uma terceira embarcação na qual viajavam 165 pessoas, incluindo dois menores e seis mulheres, que também foram levadas para o porto de La Restinga.