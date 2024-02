O ministro da Defesa ucraniano anunciou esta quinta-feira a substituição de Valery Zaluzhny, o popular chefe das Forças Armadas ucranianas, após semanas de rumores sobre a alteração, e a Presidência designou como sucessor Oleksandr Syrsky, comandante do Exército.

“Hoje foi adotada a decisão de alterar o comando das Forças Armadas ucranianas”, indicou Rustem Umerov no Facebook, ao manifestar “reconhecimento” a Valery Zaluzhny.

O Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, anunciou entretanto a nomeação de Oleksandr Syrsky como novo chefe das Forças Armadas ucranianas. “O tempo para (…) uma renovação é agora”, disse Zelensky no X.

Syrsky, de 58 anos de idade, tem estado envolvido desde 2013 no esforço do exército ucraniano para adotar os padrões da NATO. Após o anúncio, Zelensky pediu ao seu novo líder militar um plano de batalha “realista” contra a Rússia para 2024, após o fracasso da grande contraofensiva de Kiev em 2023.

“Espero tais mudanças nas forças armadas ucranianas no futuro mais próximo: um plano de ação realista e detalhado (…) para 2024”, afirmou. Este plano, precisou, deve, levar em conta “a situação real no campo de batalha e as perspectivas futuras”, disse Zelensky no seu discurso diário.

I met with General Valerii Zaluzhnyi.

I thanked him for the two years of defending Ukraine.

We discussed the renewal that the Armed Forces of Ukraine require.

We also discussed who could be part of the renewed leadership of the Armed Forces of Ukraine.

The time for such a renewal… pic.twitter.com/tMnUEZ3BCX

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 8, 2024