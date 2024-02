Siga aqui o nosso liveblog sobre a guerra na Ucrânia

“Obviamente foi morto por Putin”. Até ao momento, a reação mais violenta à morte de Alexei Navalny é de Volodymyr Zelensky, adversário de Vladimir Putin no campo de batalha e que está esta sexta-feira em viagem pelo centro da Europa, incluindo para participar numa conferência em Munique. E é nessa conferência de imprensa que esteve, esta sexta-feira, a mulher de Navalny – que teve a reação mais emotiva: “Putin e os seus amigos vão ser responsabilizados“.

Boa parte das reações à morte de Navalny, principal rosto da oposição a Vladimir Putin, vieram dessa mesma conferência em Munique. Outra reação, uma das primeiras, foi do secretário-geral da NATO, Jens Stoltenberg, que disse que não quer “especular” sobre as causas da morte de Alexei Navalny mas salientou que a Rússia exerce, há muitos anos, um “poder totalitário” contra os opositores do regime.

