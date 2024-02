Morreu Alexei Navalny, principal opositor de Putin, segundo comunicado oficial do serviço prisional onde se encontrava. A morte de Navalny acontece cerca de um mês antes das eleições presidenciais na Rússia.

“A 16 de fevereiro de 2024, na colónia prisional nº3, A Navalny sentiu-se mal depois de uma caminhada e perdeu a consciência quase imediatamente”, pode ler-se no comunicado citado.

A informação acrescenta que “foram feitos todos os esforços de reanimação, mas não tiveram resultados”. “A morte do prisioneiro foi confirmada pelos membros da equipa de emergência”, acrescentam os serviços prisionais.

O Kremlin diz “não ter qualquer informação” sobre as causas da morte de Navalny, além da informação que está no comunicado emitido pelo serviço prisional. A morte está a ser investigada, afirmou Dmitrii Peskov, porta-voz do regime de Putin.

Kremlin spokesman Dmitry Peskov: "As far as we know, in accordance with all the existing rules the Federal Penitentiary Service is checking and establishing" what happened to Navalny. "No special orders [from the Kremlin] are required." pic.twitter.com/5Cpc9flCza

— max seddon (@maxseddon) February 16, 2024