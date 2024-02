Elon Musk, fundador da Neuralink, garantiu esta terça-feira que o primeiro homem a quem foi implantado um ‘chip’ cerebral desta empresa tecnológica é agora capaz de controlar um rato de computador através do seu pensamento.

“Ele parece ter-se recuperado totalmente, sem quaisquer efeitos nocivos registados e é capaz de controlar o rato e movê-lo pelo ecrã apenas com o pensamento”, garantiu o magnata da tecnologia, durante uma sessão do Spaces na rede social X.

Até este primeiro implante, que foi inserido no mês passado, este tipo de aplicações cerebrais tinham sido desenvolvidas apenas numa direção: do cérebro para o exterior, normalmente um computador que processa os sinais.

Mas o projeto Neuralink pretende ser capaz de transferir informação também na outra direção, em direção ao cérebro.

