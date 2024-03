O dia 7 de novembro de 2010 foi histórico para o futebol português — para o FC Porto, pelos melhores motivos; para o Benfica, pelos piores motivos. Há mais de uma década, os dragões de André Villas-Boas golearam os encarnados de Jorge Jesus por 5-0 e com golos de Varela, Falcao e Hulk, num resultado que foi a pièce de résistance de um Campeonato conquistado com 21 pontos de vantagem para o segundo classificado.

Agora, o dia 3 de março de 2024 tornou-se igualmente histórico para o futebol português — para o FC Porto, pelos melhores motivos; para o Benfica, pelos piores motivos. Os dragões de Sérgio Conceição golearam os encarnados de Roger Schmidt pelos mesmos 5-0 e igualaram a maior goleada de sempre de uns contra os outros na Primeira Liga, passando a ser a equipa que mais vezes venceu o Benfica por cinco ou mais golos de vantagem.

Do ponto de vista individual, Galeno igualou Hulk e tornou-se o primeiro desde o avançado brasileiro a marcar e a assistir pelo FC Porto contra o Benfica, Pepê estreou-se a marcar no Campeonato e Wendell atingiu a melhor temporada goleadora de toda a carreira, chegando ao quarto golo. Já Danny Loader, que entrou nos últimos 10 minutos e ainda foi a tempo de fechar o resultado nos descontos, fez o primeiro golo da época na Liga e garantiu ter vivido um dos melhores momentos do ainda curto percurso.

????????Wendell marca pela primeira vez 4+ golos numa temporada. Nesta época o defesa só tinha marcado 3 golos frente ao Moreirense. pic.twitter.com/FPWskX0U1o — Playmaker (@playmaker_PT) March 3, 2024

“Esta vitória é para todos os portistas. Damos sempre o nosso máximo para eles e penso que é uma pena, porque não merecíamos estar seis pontos atrás do Benfica nesta fase. Parabéns a todos pela vitória. Estamos todos muito felizes e temos de continuar assim. É o golo mais importante da minha carreira, por ser contra o Benfica. Estou muito feliz. Temos de pegar no sentimento que temos depois desta vitória e lutar até ao fim, como temos feito sempre”, atirou o avançado inglês em declarações ao Porto Canal.

Já Wendell, que fez o terceiro golo dos dragões, agradeceu pela “oportunidade” de jogar no FC Porto. “Isto é fruto do trabalho do dia a dia. Vínhamos de um resultado difícil no Campeonato, em que empatámos com um golo sofrido no último minuto. Hoje voltámos a mostrar a força da equipa. O trabalho do mister e de todo o staff técnico mostrou que somos muito fortes quando estamos focados e concentrados, fazendo tudo aquilo que trabalhámos. O resultado está aí, um jogo muito bem conseguido, não demos chances ao Benfica. Conseguimos fazer cinco golos e não sofrer nenhum. Agora é focar na próxima partida, contra o Portimonense. O Benfica já passou e agora é focar no Portimonense, chegar lá e fazer um grande jogo”, disse o lateral, que soube esta semana que foi convocado para a seleção do Brasil pela primeira vez em oito anos.

“Estou muito feliz, muito agradecido, sabia que a oportunidade ia chegar. Estou grato por poder voltar a representar o meu país, mas isso também é fruto do trabalho do Sérgio Conceição, do staff, dos jogadores, do departamento médico e da minha família, todos me têm ajudado. Só voltei à seleção porque tenho grandes jogadores ao meu lado e um grande staff técnico. Espero representar o Brasil muito bem, como tenho representado o FC Porto”, terminou o jogador de 30 anos, que já tinha sido convocado em 2016, mas não saiu do banco e chegou a estrear-se como internacional.