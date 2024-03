[em atualização]

Riken Yamamoto é o vencedor da edição de 2024 do Prémio Pritzker, anunciou esta segunda-feira a organização do mais importante galardão de arquitetura. “Extraordinária normalidade, dignidade do quotidiano”, definiu-o o chileno Alejandro Aravena, presidente do júri do Prémio Pritzker, que também recebeu a distinção em 2016.

O arquiteto japonês, de 78 anos, nascido em Pequim, foi escolhido “por sensibilizar a comunidade para o que é a responsabilidade da exigência social, por questionar a disciplina da arquitetura para calibrar cada resposta arquitetónica individual e, sobretudo, por nos lembrar que na arquitetura, como na democracia, os espaços devem ser criados pela vontade das pessoas”, refere o juri em comunicado.

“Yamamoto desenvolve uma nova linguagem arquitetónica que não se limita a criar espaços para as famílias viverem, mas cria comunidades para as famílias viverem juntas”, afirma Tom Pritzker, presidente da Hyatt Foundation, responsável pela atribuição do prémio. “As suas obras estão sempre ligadas à sociedade, cultivando uma generosidade de espírito e honrando o momento humano”, lê-se no comunicado enviado às redações.