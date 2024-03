A seleção de râguebi de Portugal A perdeu, esta sexta-feira, por 20-17 com uma seleção secundária da Irlanda, os Ireland Clubs, em encontro particular disputado no Estádio Universitário de Lisboa.

Apesar de um ensaio de José do Carmo Câmara (17 minutos), transformado por Manuel Vareiro, Portugal A sofreu dois toques de meta não transformados na primeira parte e chegou ao intervalo a perder por 10-7.

Mais dois ensaios não transformados no segundo tempo ampliaram a vantagem dos irlandeses para 20-7 e os portugueses só reagiram na ‘reta’ final, com toques de meta de Francisco Galveias (78) e Alfredo Almeida (80+2), que fecharam o marcador em 20-17 para os visitantes.

No râguebi, ao contrário de outras modalidades, a letra A designa uma seleção secundária do país, mas na equipa portuguesa há a destacar o regresso à competição de Nuno Sousa Guedes, que falhou os quatro jogos da principal seleção portuguesa no Rugby Europe Championship 2024 (REC24) por lesão.

O médio de formação Pedro Lucas, que estava ausente desde o encontro da primeira jornada do REC24 (derrota por 10-6 na Bélgica), também regressou à competição frente aos irlandeses.

O encontro com a formação secundária irlandesa foi o segundo disputado por Portugal A neste ano, após a pesada derrota (91-5) registada há cerca de duas semanas, em Londres, frente a Inglaterra A.