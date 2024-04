O construtor italiano Lamborghini agitou o mercado ao ser o primeiro fabricante de superdesportivos a propor um SUV, o Urus, como complemento aos tradicionais coupés baixos e acanhados em matéria de espaço que a marca comercializa desde a sua fundação. Depois de lançar a versão mais potente do Urus, que denominou Performante e que extrai 666 cv do motor 4.0 V8 biturbo, a marca criada em 1963 por Ferruccio Lamborghini decidiu agora avançar com a versão híbrida plug-in (PHEV), que denomina Urus SE.

O SUV PHEV da marca italiana concilia o habitual 4.0 V8 biturbo com um motor eléctrico com 192 cv, alimentado por uma bateria maior do que o habitual, com uma capacidade de 25,9 kWh, de forma a garantir que é capaz de percorrer 60 km em modo eléctrico. O motor V8 a combustão é mais “calmo” do que o instalado no Urus Performante, fornecendo apenas 620 cv em vez dos 666 cv, mas apenas por opção da marca, que não pretende elevar mais a parada.

Com 800 cv de potência combinada e um binário de 950 Nm, o Urus SE bate confortavelmente os 666 cv e 850 Nm do Urus Performante e do Urus S, mas terá de compensar o peso adicional do motor eléctrico e, sobretudo, da bateria, que deverá rondar 315 kg. Isto a avaliar pelo peso de 2540 kg, por comparação do Performante e do S que se ficam pelos 2225 kg. A maior potência explica uma velocidade máxima de 312 km/h, em vez dos 306 km/h do Performante e S, mas será o peso superior a estar por detrás dos 3,4 segundos necessários para ir de 0-100 km/h, ligeiramente abaixo dos 3,3 reivindicados pelo Performante.

Se, por esta altura, está a questionar-se se o Urus SE tem um melhor desempenho em pista do que o Urus Performante, podemos avançar com as afirmações do director técnico da Lamborghini, Rouven Mohr, que garantiu à Autocar que o Urus SE, utilizando os mesmos pneus, é mais rápido numa volta ao circuito do que o Performante com 666 cv.

É bom recordar que este não é o primeiro PHEV da Lamborghini, que apresentou recentemente o coupé V12 Revuelto, tecnologia que regressará à marca em breve, quando surgir o sucessor do Huracán. Este caminho rumo à electrificação atingirá o auge em 2028, quando for apresentado o primeiro modelo eléctrico da Lamborghini, o crossover Lanzador.