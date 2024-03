O Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) multou esta terça-feira a FC Porto SAD em 8.670 euros e suspendeu por 40 dias Luís Gonçalves, administrador e diretor-geral dos dragões, face a críticas à arbitragem.

Em comunicado, a secção profissional do órgão disciplinar indica que a sociedade azul e branca infringiu o artigo 112.º do Regulamento Disciplinar da Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP), associado à “lesão da honra e da reputação dos órgãos da estrutura desportiva e dos seus membros“, na sequência das queixas efetuadas pela Associação Portuguesa de Árbitros de Futebol (APAF) e ainda pelo Conselho de Arbitragem da FPF.

Luís Gonçalves foi alvo de 40 dias de suspensão, mais 6.120 euros de coima, por “lesão da honra e da reputação e denúncia caluniosa”, artigo 136.º dos regulamentos, enquanto Francisco J. Marques, diretor de comunicação do clube, recebeu 45 dias e 7.650 euros.

O CD da FPF tinha instaurado esses processos em 14 de fevereiro, quase uma semana depois de o FC Porto ter difundido nas suas plataformas oficiais uma entrevista com Luís Gonçalves, que deixou críticas à atuação das equipas de arbitragem e enumerou lances que, na sua visão, têm prejudicado os ‘dragões’ e beneficiado os rivais na luta pelo título.

O FC Porto ocupa o terceiro posto da I Liga, com 55 pontos, sete abaixo do líder isolado Sporting (menos uma partida) e a seis do campeão nacional Benfica, segundo colocado.