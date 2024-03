(Em atualização)

O Parlamento Europeu aprovou esta quarta-feira o Regulamento para a Inteligência Artificial (IA), conhecido como AI Act. A votação aconteceu em Estrasburgo, esta manhã, marcando um dos derradeiros passos de uma iniciativa que teve início em 2021.

“Parabéns por este trabalho seminal”, disse Roberta Metsola, dirigindo-se aos membros do PE Brando Benifei e Dragos Tudorache. As regras para a IA foram aprovadas com larga maioria: 523 votos a favor, 46 contra e 49 abstenções.

No X, antigo Twitter, Roberta Metsola mostrou-se orgulhosa deste regulamento, que diz mostrar a “Europa como uma pioneira”. “Significa liderança, inovação e novos caminhos. Mas igualmente respeito pelos direitos fundamentais”, escreveu.

“A inteligência artificial já faz parte do nosso dia a dia. Agora, fará parte da nossa legislação também.”

A Comissão Europeia, que apresentou a proposta de regras para a IA baseadas numa abordagem dividida em patamares de risco, também recorreu ao antigo Twitter para reagir à votação. “Democracia — 1; Lobby — 0”, escreveu Thierry Breton, comissário europeu para o mercado interno.

“Dou as boas-vindas ao esmagador apoio do Parlamento Europeu ao nosso AI Act — as primeiras regras amplas e definitivas no mundo para uma IA de confiança”.

