Já é vista como a primeira grande batalha legal no mundo dos media devido à inteligência artificial (IA) generativa. De um lado do ringue, o New York Times (NYT), uma das referências internacionais do jornalismo também referida como “gray lady”. Do outro, a parceria de peso que junta a OpenAI, a criadora do ChatGPT, e a Microsoft, uma das maiores tecnológicas do mundo. Tudo por uma disputa centrada nos direitos de autor. O jornal considera que deve receber “milhares de milhões de dólares” pela forma como as suas notícias e reportagens, protegidas por direitos de autor, foram usadas sem autorização para o desenvolvimento do ChatGPT e outros serviços com IA.

A queixa do NYT foi apresentada quase no fim de 2023. Ao longo de 69 páginas argumenta-se que as notícias, reportagens e investigações produzidas ao longo de décadas estão agora a ser reproduzidas por um grande modelo de linguagem (LLM, na sigla em inglês), praticamente palavra por palavra, sem qualquer tipo de compensação financeira. O jornal, um dos mais relevantes na cultura anglo-saxónica, puxa dos galões e diz que os prémios que recebeu ao longo dos anos existem devido a um “investimento massivo” de milhões de dólares no jornalismo. Investimento que, aos olhos do jornal, está a ser usado de forma indevida pela OpenAI e Microsoft para desenvolverem produtos que lhes garantem receitas na ordem dos milhões de dólares.

O jornal argumenta que o desenvolvimento de LLM tem sido “extremamente lucrativo” para as duas tecnológicas. “(…) Ajudou a Microsoft a impulsionar o seu valor de mercado em um bilião de dólares só no último ano”, enquanto o “lançamento do ChatGPT levou a avaliação da OpenAI a crescer até 90 mil milhões de dólares”. Existe uma estreita ligação entre a startup de IA e a Microsoft, que investiu pelo menos 13 mil milhões de dólares na OpenAI. É dito pelo jornal que os interesses de negócio de IA generativa das duas empresas estão “profundamente ligados”.

