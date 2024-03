Uma empresa biotecnológica fundada por três cientistas portugueses, a Asgard Therapeutics, obteve um financiamento de 30 milhões de euros para usar na investigação de uma terapia pioneira que passa por induzir uma resposta imunitária contra o cancro que é personalizada para cada doente.

A empresa, que nasceu no seio da Universidade de Lund, na Suécia, é liderada por três portugueses: Cristiana Pires, que é presidente executiva, Fábio Rosa, que lidera a investigação científica, e Filipe Pereira, líder da parte de inovação.

A ronda de investimento agora concluída, de acordo com comunicado de imprensa, foi garantida por dois novos investidores, a RV Invest e a Johnson & Johnson Innovation – JJDC, Inc. Também participam no financiamento investidores que já estavam no capital da empresa, como a Novo Holdings, a Boehringer Ingelheim Venture Fund e a Industrifonden.

A terapia chama-se AT-108 é uma terapia genética inovadora que reprograma diretamente as células tumorais em células dendríticas que têm antigénios. As células reprogramadas indicam os antigénios tumorais de cada doente e induz-se uma resposta anti-tumoral personalizada.

“A abordagem da Asgard vem superar os desafios enfrentados pelas terapias celulares tradicionais, permitindo recriar as células imunitárias funcionais desejadas diretamente no corpo do doente.”, defende Cristiana Pires, a presidente da empresa, no comunicado de imprensa.