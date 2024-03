Paulinho, o trick de um Gyökeres de se tirar o hat (a crónica do Sporting-Boavista)

O Sporting está a atravessar a fase mais complexa da temporada. Primeiro, devido à inconsistência de resultados e exibições, entre a eliminação europeia com a Atalanta e vitórias difíceis contra Farense e Arouca. Segundo, devido ao desaparecimento da veia goleadora e ao aparecimento da veia perdulária, muito associada à fragilidade defensiva. E terceiro, devido à azarada vaga de lesões, com Adán, Pedro Gonçalves e Marcus Edwards a tornarem-se indisponíveis.

Ainda assim, a verdade é que o Sporting chegava à segunda metade do mês de março na liderança do Campeonato e com ainda uma jornada em atraso e também nas meias-finais da Taça de Portugal e em vantagem em relação ao Benfica, podendo ainda conquistar dois troféus após a eliminação da Liga Europa a meio da semana. Objetivos concretos e possíveis — mas que tornavam ainda mais preocupantes os três fatores que sustentavam a tal fase mais complexa da temporada.

Ficha de jogo ↓ Mostrar ↑ Esconder Sporting-Boavista, 6-1 26.ª jornada da Primeira Liga Estádio José Alvalade, em Lisboa Árbitro: António Nobre (AF Leiria) Sporting: Franco Israel, Diomande (Eduardo Quaresma, 73′), Coates, Matheus Reis (Gonçalo Inácio, 55′), Geny Catamo, Hjulmand (Daniel Bragança, 45′), Morita (Koba Koindredi, 84′), Nuno Santos, Trincão (Ricardo Esgaio, 84′), Paulinho, Gyökeres Suplentes não utilizados: Diogo Pinto, Jeremiah St. Juste, Luís Neto, Iván Fresneda Treinador: Rúben Amorim Boavista: João Gonçalves, Chidozie, Rodrigo Abascal (Ibrahima Camará, 41′), Filipe Ferreira (Vukotić, 80′), Pedro Malheiro, Makouta, Sebastián Pérez (Joel Silva, 80′), Bruno Onyemaechi, Miguel Reisinho (Bruno Lourenço, 58′), Salvador Agra (Tiago Machado, 80′), Boženík Suplentes não utilizados: Tomé Sousa, Masaki Watai, Gonçalo Miguel, Martim Tavares Treinador: Ricardo Paiva Golos: Makouta (3′), Gyökeres (45′, 68′ e gp, 79′), Paulinho (54′ e 90+5′), Nuno Santos (88′) Ação disciplinar: cartão amarelo a Salvador Agra (33′), a Hjulmand (33′), a Pedro Malheiro (41′), a Jeremiah St. Juste (71′), a Sebastián Pérez (77′)

“Hoje o mundo parece um bocadinho melhor, ontem ainda foi difícil digerir a eliminação. Acho que estamos lá, às vezes falta-nos qualquer coisa que acho que é culpa nossa. Quando eles são melhores aceitamos com outra facilidade. Custou bastante, mas já estamos a pensar no Boavista. Temos tudo na nossa mão, a pior sequência já passou. Agora teremos maioritariamente três dias entre jogos. Queríamos era estar em mais uma competição, mas vamos aproveitar os próximos dias para trabalhar e meter jogadores como o [Rafael] Pontelo ou o Koba [Koindredi] ao nível tático e físico da equipa. Há essa parte má de não estar na competição, mas vamos aproveitar para melhorar a equipa”, disse Rúben Amorim na antevisão da receção deste domingo ao Boavista.

O Sporting entrava em campo já depois de o Benfica vencer o Casa Pia em Rio Maior, ou seja, obrigado a ganhar para recuperar a liderança isolada do Campeonato. Nesse contexto, em Alvalade e sem contar com Pote e Edwards, Amorim lançava Paulinho no setor ofensivo, tinha Morita de volta no meio-campo e apostava em Geny Catamo no corredor direito e Nuno Santos no lado contrário, com Matheus Reis a entrar no trio de centrais e Gonçalo Inácio a começar no banco. Do outro lado, num Boavista que vinha de uma vitória contra o Moreirense, Ricardo Paiva tinha Salvador Agra e Reisinho no apoio direto a Boženík, a grande referência atacante.

Há 6 jogos que o ????Sporting não entrava a perder:

vs Boavista [C], 3' Makouta

vs Rio Ave [F], 3' Úmaro Embaló pic.twitter.com/Yve7Ske4KG — Playmaker (@playmaker_PT) March 17, 2024

O Sporting entrou no jogo praticamente a perder. Ainda dentro dos cinco minutos iniciais, na sequência de um cruzamento na esquerda, Franco Israel aliviou com os punhos para a frente e Makouta, sozinho à entrada da grande área, rematou de forma acrobática para abrir o marcador (3′). Os leões demoraram pouco a reagir, com Trincão a bater João Gonçalves com um belo pontapé em jeito logo depois (6′), mas o lance foi anulado por fora de jogo de Paulinho num ponto anterior da jogada e a vantagem axadrezada manteve-se.

O Boavista surgia confiante em Alvalade, assente numa linha defensiva de três que dava muito equilíbrio à equipa e facilitava a resposta às investidas adversárias. O Sporting tinha o controlo da posse de bola e atuava inserido no meio-campo oposto, mas não conseguia encontrar espaço e tinha dificuldades na hora de combater a pressão alta axadrezada. Gyökeres apareceu à passagem dos primeiros 20 minutos, com um remate forte de fora de área que passou pouco por cima da baliza (22′), e voltou a ficar perto de empatar com um pontapé à meia-volta que João Gonçalves encaixou (31′).

Há 22 anos que um jogador do ????Sporting não marcava tantos golos em tão poucos jogos:

????????Viktor Gyökeres (34 golos em 39 jogos)

????????Mário Jardel (52 golos em 39 jogos) pic.twitter.com/ZXMHrnRM4y — Playmaker (@playmaker_PT) March 17, 2024

Ricardo Paiva foi forçado a mexer na equipa ainda na primeira parte, devido a problemas físicos de Rodrigo Abascal, e lançou Ibrahima Camará. Os leões foram apertando o cerco à medida que o relógio se aproximava do intervalo, com Trincão a ter uma boa oportunidade com um remate forte que João Gonçalves defendeu (42′), e o golo acabou mesmo por aparecer em cima dos descontos. Paulinho combinou com Morita, recebeu na área e descaído na esquerda e tirou um cruzamento tenso para a zona central, onde Gyökeres surgiu de carrinho a encostar para a baliza (45′).

No fim da primeira parte, Sporting e Boavista estavam empatados em Alvalade e subsistia a ideia de que os leões, apesar do golo sofrido numa fase ainda muito embrionária da partida, tinham capacidade e qualidade para carimbar a vitória. Ainda assim, também subsistia a ideia, novamente, de que a equipa de Rúben Amorim precisa agora de se esforçar muito mais para alcançar resultados que há poucas semanas eram um dado adquirido.

???????? INTERVALO | Sporting 1-1 Boavista ???? Makuta gelou Alvalade pouco depois do aquecimento, num belo lance em que costumam entrar precisamente 8 golos… em 100!

???? Paulinho serviu Gyökeres para o 20º na Liga, tudo em aberto para a 2ª parte ????#SCPBFC #LigaPortugal pic.twitter.com/jhxjZH68uJ — GoalPoint (@_Goalpoint) March 17, 2024

