Na sequência das notícias sobre a Operação Maestro, por comum acordo, Júlio Magalhães não participará temporariamente nas manhãs 360 da Rádio Observador.

Na manhã desta quarta-feira, uma investigação da Polícia Judiciária avançou com uma mega-operação de buscas por suspeitas de fraude com fundos europeus, que envolverão cerca de 39 milhões de euros. Em comunicado, a PJ explicou que estavam em causa “esquemas organizados”, que lesaram os interesses financeiros da UE e do Estado português, no que toca ao financiamento através do Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER) e da subtração aos impostos devidos. Há funcionários do COMPETE 2020 alegadamente envolvidos.

Entre os alvos das buscas da Judiciária estiveram o empresário Manuel Serrão e o jornalista Júlio Magalhães, ambos colaboradores da Rádio Observador.

Além de deixar de participar, por mútuo acordo, temporariamente nas manhãs 360 da Rádio Observador, Júlio Magalhães comunicou também à TVI a sua “indisponibilidade para se apresentar ao trabalho”, tendo suspendido “voluntariamente” as tarefas de apresentação de noticiários que lhe estavam atribuídas, depois de conhecidas as notícias que o envolviam na operação e até “esclarecimento complementar dos factos”. A informação foi tornada pública através de um comunicado daquela estação televisiva.