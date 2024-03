A seleção brasileira de futebol venceu este sábado a Inglaterra por 1-0, em Londres, em encontro particular que marcou a estreia do jogador do FC Porto Wendell, mas também do técnico Dorival Júnior no comando do ‘escrete’.

O jovem ‘prodígio’ Endrick, de apenas 17 anos, estreou-se a marcar pela seleção, num encontro arbitrado pelo português Artur Soares Dias, em que os ‘dragões’ Pepê e Galeno não saíram do banco de suplentes.

Galeno falhou, assim, a estreia com a camisola do Brasil, numa partida em que Dorival Júnior lançou pela primeira vez na ‘canarinha’ o guarda-redes Bento, os defesas Fabrício Bruno e Beraldo, o médio João Gomes e o jovem avançado Savinho, de 19 anos.

O único golo da partida foi apontado por Endrick, aos 80 minutos, na recarga a um remate de Vinícius, defendido pelo guarda-redes inglês.

O Brasil voltou, desta forma, a vencer um jogo, mais de seis meses após o último triunfo, no Peru (1-0), em 13 de setembro, período no qual somou um empate com a Venezuela (1-1 em casa) e derrotas com Uruguai (2-0 fora), Colômbia (2-1 fora) e Argentina (1-0 em casa), em encontros de qualificação para o Mundial2026.

Noutros encontros particulares disputados hoje, a Bélgica empatou 0-0 na visita à Irlanda, enquanto a Áustria venceu por 2-0 na Eslováquia, com golos de Baumgartner (01) e Weimmann (82).

O avançado do Boavista Bozenik foi titular pelos eslovacos e cumpriu 75 minutos, antes de ser rendido por Tupta.