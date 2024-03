Era um Clássico que já não tinha consequências práticas. O Sporting recebia o FC Porto com o primeiro lugar da fase regular do Campeonato de andebol já assegurado, enquanto que os dragões também já estavam apurados para a luta pelo título em conjunto com o Benfica e o ABC. Contudo, no Pavilhão João Rocha, estava em causa um registo histórico: a possibilidade de os leões terminarem com 22 vitórias em 22 jornadas.

“Temos de continuar a colocar o pé no acelerador, continuar a ganhar. Estamos confiantes e é nisso que estamos focados. Ainda não vencemos o FC Porto em casa e acreditamos que este jogo vai ter uma história diferente. Os pormenores fazem toda a diferença num Clássico como este. Temos de manter o nível que temos vindo a ter esta época. Temos tido bons resultados no Campeonato e na Europa e o nosso foco está em melhorar dia após dia para chegar a este jogo ao mais alto nível”, disse Salvador Salvador, lateral dos leões, recordando que cada equipa leva 50% dos pontos alcançados na fase regular para a fase de apuramento do campeão nacional.

“Encaramos esta fase da época como uma final. Vamos disputar todas as decisões. Sabemos que tem sido uma época de altos e baixos, mas estamos numa fase em que ainda estamos a lutar por tudo. Vamos tentar ganhar todos os jogos, que enfrentamos como finais, começando já contra o Sporting. É muito importante ir a Lisboa dar uma imagem competitiva e estarmos todos juntos como equipa até ao fim. São sempre jogos muito duros, difíceis, mas está visto que podemos disputar o jogo com eles. Estamos um momento bom e queremos vencer”, atirou Ignacio Plaza, pivô de um FC Porto que vinha da eliminação da EHD Champions League e de três derrotas consecutivas contra o Sporting.

Os leões começaram melhor, mas os dragões souberam reagir à entrada positiva do adversário e chegaram a ter três golos de vantagem. A jogar em casa, porém, o Sporting voltou a recuperar o controlo, reconquistou a dianteira do marcador e chegou ao intervalo em vantagem (18-15). A lógica repetiu-se na segunda parte, com o FC Porto a entrar melhor e a conseguir mesmo voltar à liderança do resultado. O equilíbrio foi a palavra de ordem até ao apito final, praticamente sempre em parada-resposta, mas os leões superiorizaram-se na reta final e conseguiram mesmo carimbar a vitória, terminando a fase regular com 22 triunfos em 22 jogos (35-32).