Penálti de Coates sobre Rafa? Quatro golos legais no início da jogada? Os casos do dérbi entre Benfica e Sporting

Quando foi conhecida a nomeação de João Pinheiro, árbitro internacional da Associação de Futebol de Braga, para o dérbi entre Benfica e Sporting, não demorou a falar-se sobre as críticas feitas por Frederico Varandas, presidente dos leões, ao juiz e ao VAR Hugo Miguel a propósito dos erros cometidos na derrota sofrida em Guimarães. Na antecâmara do jogo, questionado sobre a escolha, Rúben Amorim desvalorizou o tema.

“Os jogadores não fazem ideia de quem é o árbitro, tenho a certeza. Não lhes vou dizer nada. É o árbitro que foi escolhido e é seguir em frente, não será por isso que o resultado vai ser diferente”, apontou o técnico verde e branco, quase que a “esvaziar” qualquer tipo de polémica e a colocar o foco apenas no jogo em campo. Acabou por ser isso que aconteceu no Estádio da Luz, numa partida com alguns protestos por faltas perto da área e um ou outro cartão por mostrar mas que teve sobretudo um grande “caso” e com possível interferência no desfecho da partida, tendo em conta o resultado (2-2) e o minuto (72′).

Já depois de um momento inicial em que Nuno Santos entregou a João Pinheiro aquilo que parecia ser um carregador de telemóvel arremessado para o campo quando ia marcar um canto à esquerda do ataque, o primeiro caso surgiu logo aos dez minutos, num lance em que no meio dos ressaltos à entrada da área do Sporting Bah ainda assistiu Rafa para o golo mas com o encontro estava interrompido por um fora de jogo do avançado português no início da jogada que acabou por ser confirmado pelas imagens televisivas.

[Clique nas imagens para ver os casos do Benfica-Sporting em vídeo]