Se o pequeno-almoço é frequentemente visto como a refeição mais importante do dia, fazer uma pausa no trabalho para um lanche rápido, baseado numa dieta saudável, com hortícolas, fruta e leguminosas, ajuda a dar a nutrição certa, e assegura energia física e mental para continuar. A evitar: os snacks processados, a comida com muito açúcar, sal e gordura, que dão uma sensação falsa de conforto e saciedade, surgindo rapidamente vontade de comer mais.

O que colocar na lancheira para o emprego?

Fruta e sumos

Uma peça de fruta deve estar presente na lancheira logo à partida, pois tanto serve de complemento ao lanche, como pode servir para snack antes ou depois dessa pausa para comer, quando há uma última tarefa importante para fazer ainda. O Compal Essencial, doses de fruta esmagada numa embalagem compacta, é um exemplo de um snack prático para a lancheira. Também os restantes sumos e néctares Compal são um bom complemento de nutrientes para o lanche e para as outras refeições ao longo do dia.

Sandes ou wrap com um twist vegetal

Em vez de optar pelo clássico fiambre e queijo na sua sanduíche, porque não dar um toque extra de sabor com um recheio de vegetais? O grão ou o feijão cozidos podem rapidamente ser transformados numa pasta saudável e cremosa a que pode adicionar os seus ingredientes preferidos e ainda juntar, por exemplo, uma rodela de tomate ou uma folha de alface. A gama Compal da Horta tem uma grande variedade de vegetais enlatados, sem aditivos, com o grau de cozedura certo para uma textura suave. Um wrap de legumes bem enrolado é outra opção de lanche para o escritório que conta com as fibras dos legumes, sendo ainda mais fácil de preparar e também de saborear sem preocupações.

Patês para um lanche saudável

O húmus tradicional, de grão, é já um clássico como entrada em muitas festas caseiras. E porque não num snack para levar para o trabalho? Além disso, há receitas práticas de húmus que usam como base outros ingredientes, como feijão branco ou feijão manteiga, aumentando a paleta de sabores. Basta umas tostas integrais ou uns palitos de cenoura ou pepino para ter lanches diferentes em pouco tempo. Pode ainda servir como um substituto mais saudável à manteiga ou maionese em sanduíches.

Saladas e couscous

Uma salada pode ser o que quisermos, desde que não abusemos do sal ou de ingredientes processados, menos saudáveis. Se o almoço é mais robusto, com carne ou peixe, um dos lanches pode ser uma salada com massa ou alface, colorida com grão, ervilhas, cenoura, milho ou feijão, sem esquecer cubos de fruta ou croutons. Quando não se sabe o que comer no escritório, qualquer enlatado Compal da Horta que esteja na despensa está pronto para entrar na receita. O mesmo vale para um couscous, outra base rápida de preparar que pode acolher todo o tipo de legumes e ainda uns frutos secos para um crocante extra.

Tortilhas e omeletes

Os ovos são outra importante fonte de proteínas e vitaminas, capazes de dar um reforço de energia durante um dia duro de trabalho, e um ingrediente sempre presente na cozinha. Seja com a carne ou os legumes que sobraram do dia anterior, ou com alguns ingredientes como enlatados, fazer uma omelete ou preparar a mistura para uma tortilha ou frittata rápida no forno transforma a indecisão momentânea num lanche saboroso e nutritivo para levar para o trabalho.

Bolinhos, biscoitos e bolachas

Para quem não resiste a um pacote de bolachas ou biscoitos enquanto está ao computador, experimentar algumas receitas em casa abre ainda mais o leque de possibilidades para ter um lanche prático, rápido e saudável. E neste último ponto, o feijão e o grão, pela sua textura depois de cozidos e esmagados, são um ingrediente que vale a pena usar em versões doces ou salgadas. Os bolinhos salgados, queques e panquecas são outra forma saborosa de introduzir legumes, como os vários Compal da Horta, na lancheira para o emprego.

A água não pode faltar na lancheira

Ter sempre uma garrafa de água na lancheira é muito importante para promover a hidratação ao longo do dia. E optar por uma garrafa apelativa e agradável pode ajudar a ganhar uma motivação extra para beber água. Contudo, ainda que a água seja considerada a bebida de eleição, também os sumos e os néctares podem contribuir para uma hidratação adequada e para o aporte de vitaminas e minerais, benéficos para a saúde.

Na hora de preparar o lanche para o emprego, tal como em todas as refeições do dia, é importante ter atenção às quantidades de sal, açúcar e gordura, e variar ao máximo os produtos utilizados, uma vez que a diversidade é garantia de uma nutrição mais completa. As várias opções de legumes e leguminosas Compal da Horta são um aliado das receitas práticas e saudáveis em qualquer momento, e os inúmeros sumos de fruta e néctares complementam todo o tipo de ementa saudável para o dia a dia.