A banda norte-americana Dream Theater vai voltar a Portugal em 16 de novembro para um concerto na Meo Arena, em Lisboa, no âmbito da digressão dos 40 anos do grupo, anunciou esta segunda-feira a promotora.

“A digressão – apresentada como An Evening With Dream Theater – é a primeira desde o regresso do baterista Mike Portnoy à formação, juntando-se ao vocalista James LaBrie, ao baixista John Myung, ao guitarrista John Petrucci, e ao teclista Jordan Rudess. A digressão europeia irá passar por 23 cidades entre 20 de outubro a 24 de novembro, onde o grupo estará a interpretar os grandes clássicos e as canções favoritas dos fãs“, pode ler-se no comunicado da promotora Everything is New.

A digressão começa no dia 20 de outubro em Londres, no Reino Unido, e termina em 24 de novembro em Amesterdão, nos Países Baixos, passando pela Alemanha, Itália, Croácia, Hungria, República Checa, Polónia, Finlândia, Suécia, Noruega, Dinamarca, Luxemburgo, Suíça, França, Espanha e Portugal.

Os bilhetes vão ser postos à venda na sexta-feira, com valores entre os 42 e os 80 euros.