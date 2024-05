OUT///FEST

Parque Marechal Carmona, Praceta Domingos D’Avilez Av. da República. Dia 18 de maio das 14h00 às 24h00. Bilhete a 20 euros por pessoa.

Para estrear a época dos festivais de verão: o OUT///FEST está de volta ao Parque Marechal Carmona para fazer de Cascais o palco de um dia cheio de musica e animação. Junto ao mar e no meio da natureza, este festival divide-se em duas zonas — o jardim central do parque e o anfiteatro — e conta com nomes como Tempura, Selecta Alice, DJ Khalil Suleman e DJ Anii. Os bilhetes têm o valor de 20€ por pessoa e podem ser adquiridos na página da organização.

Ocean

R. Anneliese Pohl, 8400-450 Porches. Dia 18 de maio. Jantar a 275 euros por pessoa (450 euros com wine pairing). Reservas através do 282 310 184.

Para provar um menu a quatro mãos: é diretamente do Nova Iorque que Fredrik Berselius se vai juntar ao chef Hans Neuner no Ocean, do Vila Vita Parc, em Porches, para um jantar a quatro mãos. Marcado para a noite de 18 de maio, o menu desta experiência é composto por criações dos dois chefs, que terão por base os produtos regionais e técnicas dos quatro cantos do mundo. O jantar tem o valor de 275€ por pessoa, sem wine pairing.

“Deambular (de porto em porto)”

Centro Cultural de Cascais, Av. Rei Humberto II de Itália, 2750-642 Cascais. Até 19 de maio das 10h00 às 18h00. Bilhetes a 5 euros por pessoa.

Para deambular com María Luísa Ruiz-Tagle: até dia 19 de maio, a exposição Deambular (de porto em porto) vai estar disponível das 10h00 às 18h00 no Centro Cultural de Cascais para dar a conhecer aos visitantes o trabalho de María Luísa Ruiz-Tagle. Foi através das suas deambulações pelas ruas de cidades como Santiago do Chile e Lisboa que a artista chilena deu vida a este conjunto de obras que vêm retratar o movimento constante das pessoas e das coisas. As cenas que viu surgem desintegradas em pequenos fragmentos de tinta acrílica e óleo, sobre telas em linho, sempre a branco e preto.

“Festa de Casamento”

Museu Nacional Frei Manuel do Cenáculo, Largo do Conde de Vila Flor, 7000-804 Évora. A partir de 10 de maio, de terça-feira a domingo das 9h30 às 13h00 e das 14h00 às 17h30. Bilhete a 8 euros por pessoa.

Para ver uma obra do século XVII: depois de um trabalho de restauro feito pelo Laboratório José de Figueiredo, o quadro Festa de Casamento (1620), do pintor flamengo Pieter Bruegel, o jovem, vai voltar a ocupar um lugar de destaque no Museu Nacional Frei Manuel do Cenáculo, em Évora. A obra em óleo sobre madeira de carvalho, do século XVII, voltou a poder ser vista desde o dia 10 de maio. O bilhete para o museu tem o valor de 8€ por pessoa.

Taste & Toast Fest

The Yeatman, Rua do Choupelo, 4400-088 Vila Nova de Gaia. Dia 17 de maio das 19h00 às 23h00. Bilhete a 185 euros por pessoa. Reservas através do 220 133 135 ou online.

Para embarcar numa viagem pelos sabores de Portugal: um dia, sete chefs e os diferentes espaços do The Yeatman. É assim que se apresenta o Taste & Toast Fest, o evento gastronómico que vai invadir o hotel de Vila Nova de Gaia no dia 17 de maio. Com vista para o Douro, o chef Ricardo Costa convidou sete chefs para confecionarem, ao vivo, pratos da sua cozinha e região, colocando em prática técnicas e ingredientes capazes de homenagear as suas raízes gastronómicas. Neste showcooking, os chefs Noélia Jerónimo, Óscar Geadas, Diogo Rocha, Kiko Martins, Ricardo Nogueira Mugasa e António Vieira vão assim levar os convidados numa viagem gastronómica por Portugal. O evento tem início às 19h00 e conta ainda com a seleção vínica de Elisabete Fernandes, diretora de vinhos do The Yeatman. Quanto aos doces, ficam a cargo da pastelaria do hotel.

Jornadas Gastronómicas do Peixe Atlântico

Vinum Restaurant & Wine Bar, Caves Graham’s, Rua do Agro 141, 4400-003 Porto. De 15 a 26 de maio. Menu a 120 euros por pessoa. Reservas através do 220930417.

Para provar um produto de duas formas diferentes: as Jornadas Gastronómicas do Peixe Atlântico estão de volta ao Vinum Restaurant & Wine Bartêm para 11 dias onde os produtos do Oceano Atlântico vão ser trabalhados com a visão e o receituário de duas culturas e tradições distintas: a basca e a japonesa. Para tal, o chef basco Iñaki López de Viñaspre juntou-se ao chef japonês Hideki Matsuhisa e preparou um menu que vem celebrar os sabores do mar. Do Japão, chega à mesa a anchova “japonesa”, os berbigões ao saké, a kokotxa sobre alga kombu, o sashimi de linguado e o tártaro de atum, enquanto que, do País Basco, estes cinco ingredientes apresentam-se com uma técnica diferente: anchova à “la bermeana”, berbigões na grelha, kokotxas ao pil pil, linguado com espargos na grelha e “marmitako” de atum. Quanto à sobremesa, não falta a tradicional tarte de queijo, aqui reinventada e aromatizada com Yuzu.

Festival MENTAL

Cinema São Jorge, Av. da Liberdade 175, 1250-096 Lisboa. De 16 a 19 de maio.

Para falar sobre saúde mental: a 8.ª edição do MENTAL chegou ao Cinema São Jorge no dia 16 de maio e mantém-se até domingo, dia 19, com uma programação que conta com sessões de cinema, de curta-metragens, de Q&A, debates, exibição de documentários, teatro, talks, workshops e concertos. Nascido em 2017, o festival tem como objetivo combater a literacia sobre saúde mental, reforçando a necessidade de falar sobre o tema no espaço público. A programação completa pode ser consultada na página da organização.

“Arca de Noé – As Canções da Nossa Memória”

Capitólio, Parque Mayer, 1250-096 Lisboa. Dia 18 de maio às 11h00 e 16h00. Bilhetes a partir de 20 euros por pessoa.

Para viajar no tempo: a magia dos anos 90 vai voltar no dia 18 de maio com Carlos Alberto Moniz e a Arca de Noé em palco. O artista português convida miúdos e graúdos a fazer amigos entre os animais, com o regresso em concerto da “Arca de Noé – As Canções da Nossa Memória”, o popular programa onde a música e as perguntas sobre animais levavam as família para a frente da televisão durante aquela década. Com duas sessões marcadas no Capitólio, em Lisboa, o espetáculo será inspirado nas aventuras retratadas no primeiro disco da Arca de Noé. Os bilhetes estão à venda na Ticketline a partir de 20 euros.

Dia Internacional dos Museus 2024

Museu Nacional Soares dos Reis, R. de Dom Manuel II 44, 4050-522 Porto. De 16 a 19 de maio. Dia 18 de maio, das 10h00 as 23h00, a entrada é gratuita.

Para assinalar o Dia Internacional dos Museus: conversas, visitas, oficinas e sessões comentadas. O Museu Nacional Soares dos Reis preparou um programa de quatro dias para assinalar o Dia Internacional dos Museus e a Noite Europeia dos Museus, celebrados a 18 maio. Este ano, o tema escolhido foi “Museus, Educação e Investigação”, com o objetivo de realçar a importância dos museus como instituições educativas dinâmicas que promovem a aprendizagem, a descoberta e a compreensão cultural. Para além das atividades, que decorrem de 16 a 19 de maio, no dia 18 o Museu Nacional Soares dos Reis terá entrada gratuita das 10h00 às 23h00. A programação completa pode ser consultada na página do museu.

MUSA

MUSA da Bica, de Marvila e das Virtudes. Até dia 20 de maio. Entrada gratuita.

Para celebrar 8 anos de MUSA: a festa já começou a 13 de maio, tanto em Lisboa como no Porto, mas continua fim de semana adentro com uma programação repleta de música, comida e, claro, muita cerveja para erguer copo. A MUSA celebra oito anos com oito dias de festa e, no dia 17, é a da Bica quem dá o pontapé de saída para a animação — que só termina na segunda-feira — com o dj Batida e os sabores do chef Pedro Abril. A 18 de maio, juntam-se Marvila e as Virtudes, com nomes como Amaura & M3dusa, Vaiapraia, Surma e Nigga Fox, em Lisboa, e Bruma e PZ B2b Keso, no Porto. A programação completa do aniversário da MUSA pode ser consultada na página de Instagram da marca.

Secrets

Maxime, Praça da Alegria 58, 1250-004 Lisboa. Dia 17 de maio às 20h30. Jantar e espetáculo a partir de 48 euros por pessoa.

Para participar num cabaret imersivo: durante o mês de maio o Maxime tem como tema de espetáculos Secrets. Com o próximo marcado para 17 de maio, o mais antigo cabaret aberto na capital convida a plateia a confessar, de forma anónima, um segredo que será depois integrado no espetáculo de cabaret imersivo. A par do show, há ainda o menu Secrets, composto por tortellini do mar com espuma de crustáceos, salicórnia e espinafres, pato com ameixa, kale, batata crocante e espargo branco e crème brûlée de lúcia lima, sorbet de framboesa e aveia. A experiência tem o valor de partir de 48€ por pessoa e pode ser reservada na página do Maxime.

“Amédée ou Como Desembaraçar-se”

Teatro Carlos Alberto, R. Das Oliveiras 43, 4050-449 Porto. Dia 18 de maio às 19h00 e dia 19 às 16h00. Bilhetes entre 5 a 10 euros por pessoa.

Para ver uma peça dos anos 50: no âmbito do Festival Internacional de Teatro de Expressão Ibérica, o Teatro Carlos Alberto vai trazer para cena, nos dias 18 e 19 de maio, a peça Amédée ou Como Desembaraçar-se, de 1954, do dramaturgo franco-romeno Eugène Ionesco. A peça conta a história de Amédée e Madeleine, um casal que vive há 15 anos com um cadáver no quarto ao lado e que agora precisam de se desembaraçar do corpo.

“Nunca mais é sábado” é uma rubrica que reúne as melhores sugestões para aproveitar o fim de semana.